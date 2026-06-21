Video: Meniru gaya Messi... Lamine Yamal mengejek para pendukung Saudi

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, mengejek para pendukung Saudi, setelah pertandingan yang mempertemukan kedua tim di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Arab Saudi kalah 0-4 dari timnas Spanyol dalam pertandingan yang berlangsung hari Minggu ini di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan, Yamal mengunggah sebuah video melalui akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan beberapa suporter Saudi yang meneriakkan: “Di mana Yamal?”.

Dalam unggahan yang sama, pemain asal Spanyol itu juga membagikan beberapa foto dirinya dari pertandingan tersebut, sambil menulis: “Aku di sini,” sebagai respons atas sorakan tersebut, merujuk pada gol yang ia cetak di awal pertandingan, yang membawa “Los Matadores” meraih kemenangan telak ini.

Yamal menambahkan komentar pada foto-foto tersebut, di mana dalam salah satunya ia terlihat bersujud setelah mencetak gol: “Ayo, Spanyol! Terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya, selalu bersama Allah.”

Sebelumnya, suporter Arab Saudi melontarkan sorakan serupa untuk mengejek legenda Argentina, Lionel Messi, setelah "Al-Akhdar" mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana mereka menyanyikan: "Messi di mana... kami telah mematahkan matanya".

Perlu dicatat bahwa gol Yamal adalah gol pertamanya di Piala Dunia sepanjang sejarah, yang dicetaknya dalam pertandingan pertamanya sebagai pemain inti di ajang tersebut, menjadikannya pemain Spanyol termuda kedua yang mencetak gol dalam sejarah turnamen ini.