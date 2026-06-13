Video: Menggelikan... Mbappé Berubah Menjadi Model Beberapa Hari Sebelum Laga Melawan Senegal

Kylian Mbappé, bintang timnas Prancis, menjadi sorotan beberapa hari menjelang dimulainya perjalanan Les Bleus di Piala Dunia 2026 melawan Senegal, namun kali ini bukan karena gol-golnya atau kemampuannya di atas lapangan.

Bintang Prancis ini tampil dalam segmen hiburan istimewa di salah satu episode acara "Carpool Karaoke" yang terkenal, yang dipandu oleh presenter dan komedian Inggris James Corden melalui jaringan "Fox Sports", di mana ia menjalani pengalaman tak biasa berupa peragaan busana dadakan yang dipenuhi momen-momen lucu.

Selama episode tersebut, Mbappé tampil mengenakan berbagai busana dan aksesori yang mencolok, termasuk jaket berwarna pink, topi musim dingin berukuran besar, serta kacamata hitam berdesain futuristik, dalam adegan yang sangat jauh dari citra biasa sang bintang Prancis di lapangan.

Meskipun Mbappé tidak dikenal sebagai salah satu pemain timnas Prancis yang paling tertarik pada dunia mode dibandingkan dengan beberapa rekan setimnya, ia merespons ide tersebut dengan semangat yang ceria dan berpartisipasi dalam peragaan busana dengan spontanitas yang mendapat respons luas dari para penggemar di media sosial.

Episode tersebut menampilkan sejumlah adegan lucu, yang paling menonjol adalah penampilan Mbappé bersama James Corden saat mereka menirukan permainan seruling di tengah gelombang tawa, merujuk pada bagian lain wawancara di mana kapten timnas Prancis itu menceritakan pengalamannya belajar memainkan alat musik tersebut.

Mbappé juga bercanda dengan penonton saat ia menyiratkan kemungkinan mengubah gerakan tersebut menjadi selebrasi khasnya jika ia mencetak gol selama kompetisi Piala Dunia, yang menambah kesan lucu pada penampilannya di televisi.

Bintang berusia 27 tahun ini bersiap untuk mengikuti Piala Dunia ketiganya bersama timnas Prancis, di tengah ambisi besar untuk memimpin "Les Bleus" bersaing memperebutkan gelar juara dunia di turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.