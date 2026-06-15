Video: Mengapa bintang Swedia itu menolak merayakan golnya saat melawan Tunisia?

Yassin Al-Ayari mencetak gol cepat untuk tim nasional Swedia ke gawang Tunisia, tepatnya pada menit ketujuh, dalam pertandingan antara kedua tim dini hari Senin ini, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 5 Piala Dunia 2026.

Gol tersebut tercipta setelah terjadi kekacauan di lini pertahanan, ditambah dengan kesalahan kiper Mahib Chammakh, sehingga bola sampai ke Victor Gokiris yang menendang bola, namun dihalau oleh pertahanan Tunisia di garis gawang, lalu disambut oleh Al-Ayari yang melepaskan tendangan keras ke gawang.

Al-Ayari, pemain Brighton asal Inggris, menolak merayakan golnya ke gawang Tunisia, mengangkat tangannya sebagai tanda permohonan maaf, lalu bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur, di tengah kegembiraan rekan-rekannya atas gol awal tersebut.

Hal ini disebabkan karena Al-Ayari memiliki akar Tunisia, di mana ia lahir di Swedia dari ayah Tunisia dan ibu Maroko, namun ia memilih untuk mewakili tim nasional Swedia pada akhirnya, meskipun ia memiliki hak untuk mewakili Tunisia dan Maroko juga.

Yassin Al-Ayari mencetak gol kedua pada menit ke-90+6 untuk Swedia, membawa tim negaranya meraih kemenangan telak atas Tunisia (5-1), namun ia merayakan gol keduanya dengan cara yang biasa.

Perlu dicatat bahwa timnas Tunisia dan Swedia bersaing di Grup 5 bersama Belanda dan Jepang, yang bermain imbang pada Minggu malam dengan skor (2-2).







