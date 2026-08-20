Lionel Messi kembali menggetarkan jala, namun kali ini gol tersebut memiliki nuansa yang istimewa, setelah bintang Argentina itu mencetak gol pertamanya sejak wafatnya sang ayah, Jorge Messi, dalam laga imbang Inter Miami melawan Philadelphia Union dengan skor 2-2 di Liga Amerika dini hari tadi, Kamis.

Jorge Messi, ayah dari mantan kapten timnas Argentina sekaligus agennya selama bertahun-tahun, meninggal dunia pada 8 Agustus lalu dalam usia 68 tahun, di kota Rosario, Argentina.

Messi dengan cepat meninggalkan jejaknya dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Subaru Park, setelah ia mencetak gol kedua Inter Miami pada menit ke-26, menyusul penetrasi ke dalam kotak penalti yang ia akhiri dengan tembakan keras kaki kirinya yang bersarang di dalam gawang. Namun, pada saat yang sama, ia tidak berhasil membawa timnya mengembalikan memori kemenangan, karena laga berakhir imbang.



Gol Messi bukanlah satu-satunya kontribusinya dalam laga tersebut, karena ia juga memainkan peran penting dalam gol pertama timnya setelah mengirimkan umpan istimewa kepada Luis Suarez, yang lalu melepaskan umpan silang untuk disundul rekannya, Benter, yang kemudian mencetak gol.

Hasil imbang ini menghentikan rangkaian 3 kekalahan beruntun Inter Miami, sang juara Piala Liga Amerika, setelah tim tersebut berupaya mengembalikan keseimbangannya dalam kompetisi.



Messi, yang berusia 39 tahun, menambah koleksinya menjadi 13 gol sepanjang musim ini, sehingga selangkah lebih dekat dengan puncak persaingan sepatu emas Liga Amerika, karena kini ia hanya berselisih satu gol dari Petar Musa, penyerang Dallas, yang saat ini memimpin.

Hal ini terjadi setelah Messi meraih penghargaan pencetak gol terbanyak Liga Amerika pada musim lalu, dan melanjutkan persaingannya untuk gelar tersebut tahun ini meski usianya bertambah dan kondisi pribadi sulit yang menyelimuti kembalinya ia ke lapangan.

Messi sebelumnya menyampaikan pesan yang menyentuh kepada sang ayah pasca kepergiannya, menegaskan betapa besar pengaruh ayahnya dalam karier dan kehidupannya, sebelum ia kembali ke lapangan hijau dan menemukan kembali jalannya menuju gawang.



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