Arsenal meraih trofi Community Shield Inggris setelah mengungguli Manchester City dari segi permainan maupun hasil dengan kemenangan (3-0), pada hari Minggu ini, di Stadion Millennium di Kota Cardiff, Wales, untuk merebut gelar tersebut untuk ke-18 kalinya dalam sejarah mereka.

Arsenal sang juara bertahan Premier League memulai laga dengan kuat, dan hanya butuh 23 detik untuk mencetak gol pertamanya, melalui Riccardo Calafiori setelah menerima umpan indah dari rekannya, Myles Lewis-Skelly.









Meski unggul lebih awal pada detik-detik pertama pertandingan, para pemain Arsenal tidak mundur sepanjang 90 menit, dan menjadi pihak yang lebih berbahaya, serta terus melancarkan serangan ke gawang Manchester City.

Di sisi lain, Manchester City sama sekali tidak tampil sepanjang jalannya kedua babak, kecuali dalam beberapa peluang langka, di tengah kendali nyaris penuh Arsenal atas jalannya pertandingan.

Arsenal mempertahankan ritme tingginya setelah gol pertama, hingga mencetak gol kedua pada menit ke-28, setelah Martin Ødegaard mengirimkan umpan silang, yang diteruskan pemain anyar Christos Tzolis dengan kepalanya, lalu ditempatkan Kai Havertz dengan sundulan lain ke jala City.









Para pemain Man City gagal, meski mereka menguasai bola sampai batas tertentu, mengancam gawang kiper David Raya di babak pertama yang berakhir dengan keunggulan Arsenal (2-0).

Di babak kedua, Enzo Maresca, pelatih baru Manchester City, mencoba menyegarkan barisannya dengan memainkan Jack Grealish, Omar Marmoush, dan Rayan Cherki, tetapi tanpa perubahan pada level permainan maupun hasil.

Sementara Arsenal tetap mendominasi dan mengendalikan ritme pertandingan, hingga mencetak gol ketiga melalui Martin Ødegaard pada menit ke-48, setelah umpan indah dari Tzolis, yang membuat pemain Norwegia itu menembus kotak penalti City dan menempatkan bola dengan mudah ke jala kiper Gianluigi Donnarumma.









Setelah gol ketiga, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, melakukan sejumlah pergantian secara berturut-turut untuk mengistirahatkan para pemainnya dan memberi kesempatan bermain kepada yang lain, terutama Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, dan Eberechi Eze.

Para pemain Man City tampak menyerah setelah gol ketiga Arsenal, sementara para pemain klub London itu menyia-nyiakan sejumlah peluang lain, yang seharusnya cukup untuk membawa Arsenal keluar dengan kemenangan lebih besar di awal musim Inggris.

Kekalahan telak ini mungkin akan menanamkan keraguan di benak para pendukung Manchester City, di tengah kepergian pelatih legendaris Pep Guardiola pada akhir musim lalu, dan pengambilalihan tugas oleh Enzo Maresca sebagai penggantinya.