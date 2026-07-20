Video: Meksiko 1-0 Argentina... Aksi provokasi yang berakhir tak terduga

Tribun Stadion MetLife di New Jersey tidak hanya dipenuhi oleh suporter Spanyol dan Argentina, tetapi juga, misalnya, suporter Meksiko yang datang untuk menyaksikan final Piala Dunia. Salah satu dari mereka muncul dalam salah satu video paling viral dari pertandingan final tersebut.

Seorang suporter Argentina mengejek suporter Meksiko tersebut karena datang untuk mendukung Spanyol di pertandingan final sambil mengenakan kaos hijau negaranya.

Adapun pendukung Meksiko itu, alih-alih terlibat dalam perdebatan dan saling melontarkan hinaan, ia membalas dengan cara yang luar biasa: dengan selera humor, seperti dilaporkan oleh surat kabar Marca.

Saat perdebatan memanas, suporter Meksiko itu memutuskan untuk mengakhiri provokasi suporter Argentina tersebut dengan mengeluarkan kartu merah sambil bercanda untuk “mengusirnya” dari stadion.

Beberapa saat kemudian, ia mulai menari sambil tetap tersenyum, lalu melepas kaos timnas Meksiko untuk memperlihatkan kaos timnas Spanyol.

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Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Ferran García pada menit ke-106, setelah La Roja menampilkan performa yang kuat, sementara para penari tango menunjukkan kelemahan yang mencolok karena tidak mampu mengancam gawang Unai Simón bahkan dengan satu tembakan pun selama 90 menit.

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