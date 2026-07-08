Mohamed Adel, mantan wasit internasional Mesir, berpendapat bahwa tim nasional Mesir tidak mengalami ketidakadilan wasit dalam pertandingan melawan Argentina, Selasa malam kemarin, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia setelah mengalami kekalahan dramatis (3-2) dari Argentina, meskipun sempat unggul dua gol tanpa balas hingga menit ke-79 pertandingan.

Pertandingan yang dipimpin wasit Prancis François Litxer ini diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang memicu kemarahan staf pelatih di bawah pimpinan Hossam Hassan serta para pemain timnas Mesir, terutama setelah gol ketiga yang mematikan bagi Argentina disahkan pada menit ke-90+2.

Sementara itu, Mohamed Adel mengomentari kontroversi wasit tersebut dalam wawancara telepon di saluran "TEN" dengan mengatakan: "Menurut saya, kami tidak kalah karena wasit. Secara logika, dengan keputusan wasit ini, kami seharusnya masih unggul 2-0 hingga menit ke-80."

Dia menambahkan: “Pada gol Mesir yang dianulir, ada pelanggaran terhadap Marwan Attia di awal permainan, dan VAR memanggil wasit serta memperlihatkan cuplikan kaki yang terinjak, jadi wasit benar dalam keputusannya untuk menganulir gol tersebut.”

Dia melanjutkan: “Aksi ini sama sekali berbeda dengan aksi Mohamed Salah sebelum Argentina mencetak gol ketiga. Pada gol yang dianulir, pelanggaran terjadi saat bola masih dikuasai pemain Argentina, berbeda dengan aksi Salah, di mana bek Argentina terlebih dahulu memotong bola, dan setelah itu terjadi kontak fisik yang wajar yang tidak memerlukan intervensi VAR.”

Mengenai insiden tarikan terhadap Hamdi Fathi di dalam kotak penalti sebelum gol ketiga Argentina, mantan wasit internasional tersebut menjelaskan: “Tarikan itu tidak berpengaruh, artinya tidak menghalangi pemain untuk menguasai bola atau mencegahnya mencetak gol. Insiden seperti ini sering terjadi di banyak pertandingan dan biasanya tidak diperhatikan oleh wasit.”

Ia melanjutkan: “Kami mulai menyalahkan wasit setelah kami kalah, buktinya tidak ada satu pun pemain atau anggota staf pelatih yang memprotes keputusan wasit selama kami masih unggul.”

Dia menutup pernyataannya: “Penyebab utama kekalahan sama sekali bukan wasit, melainkan penurunan kondisi fisik dan mental di menit-menit terakhir, yang mengakibatkan kami kebobolan 3 gol berturut-turut.”







