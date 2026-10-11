Video: Manchester City kirim peringatan ke Paris dengan membantai Liverpool

Manchester City memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas tuan rumah Liverpool dengan sempurna, dan menang (3-0) di Stadion Anfield, Minggu hari ini, dalam lanjutan pekan keenam Liga Premier Inggris.

Dengan kemenangan ini, City memperkuat posisinya di puncak Premier League, meraih nilai sempurna dengan koleksi 18 poin dari 6 pertandingan, sementara perolehan Liverpool tertahan di 9 poin pada peringkat kesembilan.

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Babak pertama berlangsung dengan performa biasa-biasa saja dari kedua tim, dan berakhir tanpa gol, namun tim tamu menggulung tuan rumah pada babak kedua.

Pada menit ke-62, pemain Liverpool Ryan Gravenberch diganjar kartu merah setelah menerima dua kali peringatan. City tidak membutuhkan waktu lebih dari 3 menit setelah kartu merah tersebut untuk mencetak gol pertamanya melalui Erling Haaland, yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti.

Tak lama kemudian, pada menit ke-65, pemain pengganti asal Belgia Jeremy Doku menambah gol kedua lewat tembakan indah, sebelum pemain Prancis Rayan Cherki menutup kemenangan tiga gol pada menit ke-78, usai melewati bek Liverpool, Jeremie Frimpong...

Tak lama kemudian, pada menit ke-65, pemain pengganti asal Belgia Jeremy Doku menambah gol kedua lewat tembakan indah, sebelum pemain Prancis Rayan Cherki menutup kemenangan tiga gol pada menit ke-78, usai melewati bek Liverpool, Jeremie Jacquet, dengan pergerakan istimewa.

Pertandingan hari ini merupakan yang pertama bagi City sejak komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah melanggar aturan keuangan Liga Premier Inggris selama 9 tahun, sebuah keputusan yang telah diajukan banding oleh klub.

Manchester City bersiap menjamu Paris Saint-Germain dari Prancis, Rabu mendatang di Stadion Etihad, dalam lanjutan putaran pertama Liga Champions Eropa.



