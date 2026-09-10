Inter Miami menyelamatkan satu poin berharga di markas tuan rumah Chicago Fire, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi hasil imbang 1-1, dalam laga yang menyaksikan kehadiran penonton dengan rekor 63.094 orang di Stadion Soldier Field, dini hari tadi, Kamis.

Robert Lewandowski mencuri perhatian sejak awal, setelah memberikan keunggulan bagi Chicago Fire pada menit ke-10 lewat gol akrobatik yang istimewa, sebelum Casemiro menyamakan kedudukan untuk Inter Miami setelah turun minum lewat sundulan dari umpan silang Lionel Messi.

Lewandowski Mencetak Gol Lebih Dulu

Lewandowski membawa tuan rumah unggul pada menit ke-10, setelah mencetak gol dengan cara memukau untuk memberikan Chicago awal yang sempurna menghadapi Inter Miami.

Gol itu tercipta dalam laga yang mempertemukan dua bintang paling menonjol dalam sepak bola Eropa beberapa tahun terakhir, Lewandowski dan Messi, di salah satu stadion sepak bola Amerika paling terkenal di Amerika Serikat.

Umpan Silang Messi Membawanya ke Rekor

Inter Miami berhasil kembali ke dalam pertandingan setelah awal babak kedua, ketika Casemiro melompat menyambut tendangan sudut yang dieksekusi Messi, dan mengarahkannya dengan kepala ke dalam gawang untuk menyamakan kedudukan.

Umpan matang itu merupakan assist ke-13 Messi di liga musim ini, menjadikannya memimpin daftar kreator gol di kompetisi tersebut.

Bintang asal Argentina itu memiliki koleksi 18 gol, sehingga menjadi pemain pertama dalam sejarah Major League Soccer yang mencetak 30 kontribusi gol atau lebih dalam 3 musim berbeda, menurut jaringan ESPN Amerika.

Kiper Chicago Menggagalkan Kemenangan Messi dan Kawan-kawan

Inter Miami berupaya mencuri gol kemenangan di menit-menit akhir, tetapi penampilan gemilang kiper Chris Brady menghalangi hal itu, setelah ia menahan 6 tembakan, di antaranya satu tembakan berbahaya dari Germán Berterame pada menit ke-16, yang merupakan salah satu dari 3 penyelamatan krusialnya di babak pertama.

Guillermo Hoyos, pelatih Inter Miami, mengatakan seusai laga: "Saya rasa sama sekali tidak ada masalah dalam serangan. Bagi saya, kiper mereka adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini."

Ia menambahkan: "Kiper pada akhirnya adalah bagian dari permainan. Kami menciptakan peluang dari berbagai area, tetapi ia menjalankan perannya dengan baik. Para pemain menampilkan pertandingan yang sangat bagus, bahkan luar biasa, tetapi kami tidak mendapatkan hasil yang seharusnya kami dapatkan."

Kehadiran Penonton Memecahkan Rekor

Pertandingan itu menyaksikan kehadiran 63.094 penonton di Stadion Soldier Field, memecahkan rekor kehadiran penonton sebelumnya dalam pertandingan kandang Chicago Fire, yang tercatat pada musim lalu dalam laga yang sama.

Pertandingan itu mengusung nilai penting tambahan dalam perebutan puncak klasemen liga, setelah Nashville kalah dari Toronto pada hari yang lebih awal, tetapi hasil imbang membuat Inter Miami tetap berada di peringkat kedua, tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen.

Chicago Fire sendiri memiliki peluang untuk naik dari peringkat keempat ke peringkat ketiga ketika menghadapi New England Revolution di jornada berikutnya.

Messi Mengejar Pencapaian Bersejarah

Inter Miami menjalani periode yang tidak stabil sejak awal Agustus, setelah meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang berbanding 4 kekalahan.

Messi dan kawan-kawan berharap dapat melanjutkan persaingan gelar, dengan tujuan agar Inter Miami menjadi tim pertama sejak Los Angeles Galaxy pada musim 2011 dan 2012 yang berhasil meraih gelar Major League Soccer dalam dua musim beruntun.

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