Video... Legenda Irak memperingatkan Arab Saudi: Spanyol tidak akan lengah saat menghadapi kalian

Nash'at Akram, legenda tim nasional Irak, memperingatkan Arab Saudi untuk waspada saat menghadapi Spanyol, karena menurutnya tim Spanyol tidak akan menganggap remeh pertandingan tersebut dan akan bermain dengan kekuatan penuh demi meraih kemenangan.

Timnas Arab Saudi sedang bersiap menghadapi timnas Spanyol, besok Minggu, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

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Akram mengatakan dalam pernyataannya melalui saluran TV "Al-Kass" dari Qatar: "Timnas Saudi memainkan pertandingan yang kuat dan luar biasa melawan Uruguay dan berhasil meraih satu poin berharga, dan ini berkat kerja Donis yang mampu membaca strategi permainan lawan."

Ia menambahkan: “Menurut saya, timnas Saudi memainkan pertandingan terbaiknya dalam tiga tahun terakhir, terutama di lini pertahanan, dan ini berbeda dengan gaya menyerang mereka yang biasanya mengandalkan penguasaan bola dan menekan lawan.”

Mengenai pertandingan melawan Spanyol, Akram mengatakan: “La Roja akan memasuki pertandingan ini dengan pendekatan yang sama sekali berbeda dari penampilan mereka saat melawan Cape Verde di babak pertama. Mereka tidak akan meremehkan Arab Saudi, dan akan berjuang keras untuk meraih kemenangan.”

Ia melanjutkan: “Saya berharap para pemain timnas Saudi sangat waspada, fokus untuk mengisolasi pemain kunci Spanyol, dan harus menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.”

Dia menyimpulkan: “Memang benar bahwa tim hijau berhasil meraih satu poin di babak pertama, tetapi tim nasional Saudi harus memperkuat penampilannya dengan meraih hasil positif.”







