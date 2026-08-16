Video: Legenda Al Nassr sebut Al Ittihad butuh Nunez dan Malcom!

Di saat tim Al-Ittihad menjalani momen-momen sulit usai hasil imbang mengejutkan melawan Al-Khaleej (1-1), pada Sabtu kemarin, muncul Fahd Al-Hariri, legenda Al-Nassr, dengan pernyataan yang mengejutkan.

Al-Ittihad bermain imbang pada laga pembuka perjalanannya di Liga Roshn, dalam pertandingan yang menyaksikan kartu merah bagi pemain Portugal, Danilo Pereira, yang menyebabkan serangan dari para suporter.

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Al-Hariri berkata dalam pernyataan melalui program "Dawrina Ghair": "Al-Ittihad membutuhkan beberapa transfer, dan mengapa duo Al-Hilal, Malcom dan Nunez, tidak bergabung ke Al-Ameed?".

Ia menambahkan: "Belakangan ini pembicaraan berkisar tentang kepindahan Malcom dan Nunez ke Al-Diriyah, tetapi hal itu belum terjadi sampai sekarang, dan menurut pandangan saya, duo tersebut harus dipindahkan ke Al-Ittihad".

Jam-jam terakhir menyaksikan tuntutan besar dari para suporter akan pentingnya menyingkirkan presiden klub saat ini, Fahd Sindi, serta beberapa elemen teknis dan administratif.