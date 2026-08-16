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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: Legenda Al Nassr sebut Al Ittihad butuh Nunez dan Malcom!

Transfers
Al Ittihad
Al Hilal
D. Nunez
Malcom
Arab Saudi
Uruguay
Brasil

Apakah bursa transfer musim panas akan menyaksikan salah satu kejutan paling mengejutkan?

Di saat tim Al-Ittihad menjalani momen-momen sulit usai hasil imbang mengejutkan melawan Al-Khaleej (1-1), pada Sabtu kemarin, muncul Fahd Al-Hariri, legenda Al-Nassr, dengan pernyataan yang mengejutkan.

Al-Ittihad bermain imbang pada laga pembuka perjalanannya di Liga Roshn, dalam pertandingan yang menyaksikan kartu merah bagi pemain Portugal, Danilo Pereira, yang menyebabkan serangan dari para suporter.

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Al-Hariri berkata dalam pernyataan melalui program "Dawrina Ghair": "Al-Ittihad membutuhkan beberapa transfer, dan mengapa duo Al-Hilal, Malcom dan Nunez, tidak bergabung ke Al-Ameed?".

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Al-Raed
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Al Hilal
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Al Najma
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Al Ittihad crest
Al Ittihad
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Ia menambahkan: "Belakangan ini pembicaraan berkisar tentang kepindahan Malcom dan Nunez ke Al-Diriyah, tetapi hal itu belum terjadi sampai sekarang, dan menurut pandangan saya, duo tersebut harus dipindahkan ke Al-Ittihad".

Jam-jam terakhir menyaksikan tuntutan besar dari para suporter akan pentingnya menyingkirkan presiden klub saat ini, Fahd Sindi, serta beberapa elemen teknis dan administratif.

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