Tampaknya beberapa hari mendatang akan sangat menentukan masa depan klub Al Ittihad Arab Saudi, yang tengah berupaya keras mendatangkan seorang gelandang serang sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas ini.

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Sejumlah nama telah dikaitkan untuk mengenakan seragam Al Ittihad, dengan yang terdepan adalah Emam Ashour, gelandang timnas Mesir dan Al Ahly, di samping pemain asal Pantai Gading Franck Kessié serta sejumlah nama bintang lainnya.

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Mohammed Noor, legenda Al Ittihad, mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadeena": "Saya rasa Emam Ashour adalah yang paling dekat untuk bergabung dengan Al Ittihad pada periode mendatang."

Ia menambahkan: "Emam Ashour lebih dekat daripada pemain asal Maroko Azzedine Ounahi, dan ini adalah informasi yang saya ketahui dari dalam klub, dan saya tidak ingin membicarakan lebih dari itu."

Ia menutup: "Prioritas utama Jens Vissing (pelatih) adalah mendatangkan pemain yang mampu bermain di posisi gelandang jangkar dan gelandang serang."