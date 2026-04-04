Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League
Video.. Legenda Al-Hilal: Sang Pemimpin Kehilangan Karakternya Bersama Inzaghi

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
S. Inzaghi
Arab Saudi
Italia

Bencana demi bencana menimpa pelatih asal Italia itu

Salah satu legenda Klub Al-Hilal melontarkan pernyataan keras terhadap pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, pelatih kepala tim, setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Al-Taawoun dengan skor 2-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran ke-27 Liga Profesional Roshen. Ia mengkritik keputusan taktis Inzaghi serta performa tim selama pertandingan tersebut.

Pada putaran ke-27 Liga Roshen, Al-Nassr mengalahkan Al-Najma (5-2), sementara Al-Ahli menang atas Damak (3-0), dan Al-Ittihad mengalahkan Al-Hazm (1-0), sedangkan Al-Hilal imbang (2-2) dengan Al-Taawoun.

Dengan hasil ini, Al-Nassr tetap memimpin klasemen Liga Pro, dengan mengumpulkan 70 poin di puncak, sementara Al-Hilal dan Al-Ahli berada di belakangnya dengan masing-masing 65 poin.

Mengenai hal ini, Nawaf Al-Temyat, legenda Al-Hilal, mengatakan dalam wawancara di jaringan saluran "Thamaniya" Saudi: "Saya rasa Al-Hilal telah kehilangan jati dirinya di bawah Inzaghi, atau lebih tepatnya, tim ini tidak lagi mampu meraih kemenangan bahkan dalam pertandingan di mana mereka tidak tampil sesuai harapan."

Dia menambahkan: "Al-Hilal sebelumnya memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan meskipun bermain buruk, tetapi saat ini mereka kehilangan keunggulan itu, ditambah dengan performa teknis yang buruk."

Dia melanjutkan: "Kita juga harus mengakui dampak absennya beberapa pemain terhadap kekuatan tim, khususnya Salem Al-Dossari, Savic, dan Karim Benzema."

Al-Tamim mengkritik performa duo pemain asing, yaitu Mohammed Qadir "Miti" dan Marcos Leonardo, dengan mengatakan: "Kurangnya waktu bermain menyebabkan penurunan performa fisik dan teknis mereka."

Dia menyimpulkan: "Inzaghi harus mengembangkan strateginya, karena situasinya sangat kritis, menjelang penentuan tiga gelar."

