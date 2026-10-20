Saad Al Mousa, bek klub Al Ittihad Arab Saudi, melancarkan serangan kepada mantan pelatihnya, Sergio Conceicao asal Portugal, menyusul pernyataan kontroversial yang dilontarkannya dalam beberapa jam terakhir.

Conceicao sebelumnya menyerang mentalitas para pemain Saudi, karena periode yang ia lalui di Liga Roshn bersama Al Ittihad, dengan menilai bahwa mereka tidak memiliki profesionalisme yang dibutuhkan, dan bahwa mentalitas mereka buruk.

Saad Al Mousa membalas pernyataan tersebut, setelah memimpin Al Ittihad meraih kemenangan atas Al Ettifaq dengan skor 4-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam, di markas tim tuan rumah, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Al Mousa mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Nadeena" di saluran "MBC 1": "Dua hari lalu muncul pernyataan dari seorang mantan pelatih yang membahas profesionalisme pemain Saudi. Saya ingin menegaskan kepada semua orang bahwa pernyataan itu sama sekali tidak benar."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa tujuan dari pernyataan ini. Mungkin ia memandang bahwa pemain Saudi adalah mata rantai terlemah untuk membenarkan kegagalannya, dan saya berharap ia lebih berani serta menyebutkan alasan-alasan sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya."

Ia menutup: "Dukungan yang diterima sepak bola Saudi belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemain Saudi sadar serta sepenuhnya menyadari pentingnya sepak bola Saudi dan reputasinya. Saya tidak memperkirakan sensasi picisan itu akan memengaruhi proyek pengembangan pemain Saudi."

Perlu diketahui bahwa Conceicao menangani Al Ittihad pada musim lalu, tetapi ia menyelesaikan Liga Saudi di peringkat kelima, tersingkir dari Piala Raja Pelayan Dua Tanah Suci di babak semifinal, dan tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.