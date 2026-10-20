Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Krisis Conceicao berlanjut, pemain Al Ittihad melepas tembakan ke mantan pelatihnya

S. Conceicao
S. Al-Mousa
Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Krisis besar yang diciptakan pelatih asal Portugal itu

Saad Al Mousa, bek klub Al Ittihad Arab Saudi, melancarkan serangan kepada mantan pelatihnya, Sergio Conceicao asal Portugal, menyusul pernyataan kontroversial yang dilontarkannya dalam beberapa jam terakhir.

Conceicao sebelumnya menyerang mentalitas para pemain Saudi, karena periode yang ia lalui di Liga Roshn bersama Al Ittihad, dengan menilai bahwa mereka tidak memiliki profesionalisme yang dibutuhkan, dan bahwa mentalitas mereka buruk.

Saad Al Mousa membalas pernyataan tersebut, setelah memimpin Al Ittihad meraih kemenangan atas Al Ettifaq dengan skor 4-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam, di markas tim tuan rumah, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Al Mousa mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Nadeena" di saluran "MBC 1": "Dua hari lalu muncul pernyataan dari seorang mantan pelatih yang membahas profesionalisme pemain Saudi. Saya ingin menegaskan kepada semua orang bahwa pernyataan itu sama sekali tidak benar."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa tujuan dari pernyataan ini. Mungkin ia memandang bahwa pemain Saudi adalah mata rantai terlemah untuk membenarkan kegagalannya, dan saya berharap ia lebih berani serta menyebutkan alasan-alasan sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya."

Ia menutup: "Dukungan yang diterima sepak bola Saudi belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemain Saudi sadar serta sepenuhnya menyadari pentingnya sepak bola Saudi dan reputasinya. Saya tidak memperkirakan sensasi picisan itu akan memengaruhi proyek pengembangan pemain Saudi."

Perlu diketahui bahwa Conceicao menangani Al Ittihad pada musim lalu, tetapi ia menyelesaikan Liga Saudi di peringkat kelima, tersingkir dari Piala Raja Pelayan Dua Tanah Suci di babak semifinal, dan tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google