Video: "Kokain Haaland" dalam Cengkeraman Polisi!

Dalam sebuah insiden aneh, polisi antinarkoba di Ekuador menyita kiriman kokain berukuran besar seberat 370 kilogram yang dikemas dalam bungkusan bergambar bintang Norwegia Erling Haaland, penyerang Manchester City.

Otoritas Ekuador menyebutkan bahwa narkoba tersebut disembunyikan dengan rapat di dalam dasar ganda palsu yang dipasang di bagian bawah sebuah truk, yang dihentikan di jalan raya Pan-Amerika yang menghubungkan kedua benua Amerika, dalam sebuah operasi keamanan rutin. Tim pemeriksa menemukan 370 bungkus yang dikemas rapat, semuanya membawa stiker bergambar Haaland.

Menurut surat kabar Amerika "New York Post", sopir truk tersebut langsung ditangkap tanpa mampu memberikan penjelasan atas keberadaan gambar bintang Manchester City itu pada kiriman tersebut.

Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa geng-geng penyelundup narkoba biasanya menempatkan gambar dan nama bintang sepak bola serta selebritas dunia pada kemasan mereka sebagai tanda pengenal yang menunjukkan jaringan produsen atau pihak penerima kiriman, sebuah metode yang lazim dikenal di dunia penyelundupan untuk membedakan barang.

Ini bukan kali pertama gambar bintang sepak bola digunakan dalam operasi penyelundupan, di mana sebelumnya pernah disita kiriman serupa bergambar bintang Argentina Lionel Messi dalam beberapa operasi sebelumnya di Amerika Selatan dan Eropa.