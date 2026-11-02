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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Kesabaran Habis, Toni Meledak di Hadapan Rekrutan Buruk Al Ahly

Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Champions League Elite
I. Toney
A. Bondarenko
Qatar
Arab Saudi
Inggris
Ukraina

Penyerang Inggris itu mengejutkan profesional Al Ahly

Pertandingan Al Ahli melawan Al Sadd Qatar tidak berlangsung tenang di internal Al Ahli, meski laga tersebut berakhir imbang tanpa gol 0-0, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Champions Asia Elite, setelah sebuah momen penuh amarah dari penyerang asal Inggris Ivan Toney mencuri perhatian, menyusul perselisihannya dengan rekan setimnya asal Ukraina, Artem Bondarenko.

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Sebuah potongan video yang beredar dari tribun mengungkap kondisi emosi yang sangat memuncak dari Toney saat satu kesempatan bola, ketika ia mencoba mengeksekusi lemparan ke dalam dengan cepat, meminta Bondarenko untuk bergerak ke area dalam guna memanfaatkan situasi tersebut, namun pergerakan pemain Ukraina itu tidak sesuai dengan yang diharapkan sang penyerang Inggris.

Toney tampak sangat marah dalam video tersebut, di mana ia terus berteriak ke arah rekan setimnya dan memberikan isyarat penuh emosi, sementara Bondarenko tampak heran dengan reaksi penyerang Inggris itu, dalam sebuah momen yang mencerminkan besarnya ketegangan di dalam lapangan selama pertandingan.

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Momen itu bukan sekadar protes sesaat atas pergerakan yang keliru, melainkan muncul dalam sebuah pertandingan di mana Al Ahli kesulitan menerjemahkan upaya-upaya ofensifnya menjadi gol, hingga akhirnya hanya meraih satu poin meski membutuhkan kemenangan, hal yang kian menambah ketegangan di antara para pemain dalam beberapa situasi.

Bondarenko menuai kritik karena penampilannya bersama Al Ahli belakangan ini, setelah ia tidak memberikan tambahan yang diharapkan sejak bergabung dengan tim, sehingga keikutsertaannya menjadi bahan perdebatan di antara para pengamat, terutama dengan menurunnya daya gedor Al Ahli dalam beberapa pertandingan terakhir.

Reaksi Toney mungkin mencerminkan besarnya kekecewaan atas tidak dimanfaatkannya sejumlah peluang dan pergerakan di dalam lapangan, namun tidak bisa dipastikan bahwa kemarahannya terkait dengan penampilan rekan setimnya sepanjang periode lalu, sebab momen tersebut menunjukkan protes langsung atas satu situasi taktis tertentu saat eksekusi lemparan ke dalam.

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