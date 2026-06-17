Video: Kekalahan yang menyakitkan... Gol bunuh diri memupus impian Yordania saat menghadapi Austria

Tim nasional Yordania gagal meraih hasil positif dalam pertandingan bersejarah pertamanya di Piala Dunia 2026, setelah kalah 1-3 dari tim nasional Austria pada Rabu dini hari, dalam laga putaran pertama Grup 10.

Tim Al-Nashami memasuki pertandingan dengan ambisi besar untuk meraih awal yang sempurna dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia, namun tim nasional Austria berhasil memimpin pada babak pertama melalui Romano Schmid pada menit ke-21, setelah menerima umpan akurat di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang menggetarkan jala gawang.



Meskipun tertinggal, timnas Yordania menunjukkan performa yang berani, dan nyaris menyamakan kedudukan dalam beberapa kesempatan, terutama sundulan Ali Alwan yang membentur mistar gawang pada menit ke-22, serta beberapa upaya berbahaya lainnya yang berhasil digagalkan oleh kiper Alexander Schlager.

Saat babak kedua dimulai, Ali Alwan mencatatkan namanya dalam sejarah, setelah mencetak gol pertama Yordania di Piala Dunia pada menit ke-50, melalui tendangan indah yang membelok ke gawang melalui tiang kanan, sehingga skor menjadi imbang 1-1.

Timnas Austria mengira mereka kembali memimpin pada menit ke-67 melalui Marco Arnautović, namun teknologi video (VAR) turun tangan dan menganulir gol tersebut karena adanya sentuhan tangan dalam proses serangan.

Kegembiraan Yordania atas hasil imbang tersebut tidak berlangsung lama, karena tim nasional Austria kembali unggul pada menit ke-76 dengan cara yang menyakitkan, setelah bek Yazan Al-Arab secara tidak sengaja mengarahkan bola tendangan sudut ke gawangnya sendiri, mencetak gol bunuh diri yang memberikan kemenangan bagi Austria.

Tim Al-Nashama mencoba membalikkan keadaan pada menit-menit akhir, namun pertahanan Austria berhasil mempertahankan keunggulannya hingga menit terakhir, yang diwarnai dengan tendangan penalti untuk Austria, yang dieksekusi dengan baik oleh Marco Arnautović untuk mencetak gol ketiga.

Dengan hasil ini, Austria menyamai Argentina di puncak Grup 10 dengan masing-masing mengoleksi 3 poin, namun keunggulan ada di pihak tim Amerika Latin setelah tim Tango mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 dalam pertandingan lainnya.

Pada putaran kedua, dijadwalkan akan terjadi pertarungan sengit antara Argentina dan Austria untuk menentukan puncak klasemen grup, sementara Yordania akan berhadapan dengan Aljazair dalam laga Arab yang tidak boleh berakhir imbang demi mempertahankan harapan lolos ke babak selanjutnya.