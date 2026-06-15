Video: Jaringan global menyebut gol Ashour sebagai yang terbaik di Piala Dunia

Jaringan statistik "Squawka" memuji gol yang dicetak oleh Imam Ashour, bintang tim nasional Mesir, saat melawan Belgia pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Tim Mesir memimpin atas Belgia di babak pertama berkat gol yang dicetak Imam Ashour pada menit ke-19 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak dapat dihentikan oleh kiper Setan Merah, Thibaut Courtois.

Squawka Statistics menulis di akun "X" mereka: "Mungkin kita baru saja menyaksikan gol terbaik turnamen sejauh ini!.. Imam Ashour membawa Mesir unggul atas Belgia pada menit ke-19.



" Gol ini merupakan gol pertama Imam Ashour dalam karier internasionalnya bersama timnas Mesir.



Ashour menjadi pemain Mesir keempat yang mencetak gol di ajang Piala Dunia setelah Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani, dan Mohamed Salah.



Timnas Mesir berada di Grup D bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Timnas Mesir masih mencari kemenangan pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia.



