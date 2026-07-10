Video: Ibrahimović mengejutkan Klopp secara langsung di siaran langsung dengan sebuah pukulan dan pesan!

Pemain asal Swedia, Zlatan Ibrahimović, terus menjadi sorotan dan memicu kontroversi bahkan setelah pensiun dari sepak bola, setelah ia mengejutkan pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, dengan aksi lucu dalam siaran langsung yang mencakup sentuhan ringan dan pesan khusus yang memicu reaksi luas di kalangan penggemar melalui media sosial.

Piala Dunia 2026 akan dihadiri oleh banyak bintang dan legenda yang akan turut serta dalam peliputan dan analisis pertandingan, baik melalui studio analisis maupun langsung dari dalam stadion tempat pertandingan berlangsung.

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Saat Klopp berada di sekitar pertandingan Maroko melawan Prancis untuk membahas beberapa aspek teknis bagi platform “magenta tv” asal Jerman, ia dikejutkan oleh kedatangan Ibrahimović yang menyela wawancara dan memberinya pukulan ringan sebagai candaan sebelum memeluknya di tengah tawa para hadirin.

Bintang asal Swedia itu berkata tentang Klopp secara langsung di siaran langsung: “Inilah yang terbaik,” sebuah pernyataan yang jelas-jelas memuji pelatih asal Jerman tersebut dan menunjukkan hubungan persahabatan di antara keduanya.

Momen tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, di mana para penggemar menyebarkan video tersebut secara luas, menganggap bahwa Ibrahimović sekali lagi berhasil mencuri perhatian dengan gayanya yang khas yang memadukan selera humor dan kepercayaan diri yang tinggi.







