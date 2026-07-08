Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, mengungkap rahasia isyarat yang diberikan oleh saudaranya, Hossam Hassan, pelatih kepala tim "Al-Fara'una", pada menit-menit terakhir pertandingan melawan Argentina kemarin, Selasa, yang berakhir dengan kemenangan "El Tango" (3-2), di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir sempat unggul dua gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, sebelum timnas Argentina berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir melalui Christian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández yang mencetak gol penentu kemenangan pada menit kedua tambahan waktu, sehingga membawa "Tango" melaju ke babak perempat final.

Para pemain dan staf pelatih “Al-Fara’ana” memprotes wasit asal Prancis, François Letexier, setelah gol ketiga Argentina, dengan alasan adanya pelanggaran yang menguntungkan tim Mesir di awal serangan tersebut. Ketegangan pun memuncak di bangku cadangan menjelang peluit akhir, di mana wasit mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-98 kepada salah satu anggota staf teknis timnas Mesir, sebelum Hossam Hassan mengarahkan isyarat "X" ke arah wasit, dalam adegan yang memicu berbagai pertanyaan.

Tanda ini digunakan dalam beberapa kasus untuk melaporkan insiden yang diduga mengandung unsur rasisme, namun belum jelas apakah Hossam Hassan memang bermaksud menggunakannya dalam konteks tersebut.

Dalam wawancara telepon melalui saluran “MBC Mesir 2”, Ibrahim Hassan menjelaskan makna isyarat Hossam dengan mengatakan: “Ada instruksi dari FIFA yang terpampang di ruang ganti, bahwa isyarat ini digunakan ketika Anda ingin menyatakan bahwa Anda diperlakukan tidak adil.”

Ia menambahkan: “Hossam Hassan membuat wasit malu dengan isyarat tersebut, sehingga wasit mendekatinya, mengancamnya, dan memberinya peringatan; wasit bahkan ingin mengusirnya dari lapangan.”

Ia melanjutkan: “Wasit tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap Husam Hassan—apakah ia harus mematuhi instruksi FIFA, terutama karena isyarat tersebut diperbolehkan, ataukah ia harus melampiaskan amarahnya dan mengusirnya.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Ada insiden sebelum pertandingan, yaitu protes Argentina terhadap wasit asal Prancis, tetapi pada akhirnya kami yang menanggung akibatnya, dan kami tidak tahu apakah hal ini terjadi atas perintah atau atas kemauan wasit sendiri.”

Dia menyoroti: “Kami tidak kalah di lapangan; kami tidak punya masalah apa pun saat kalah di lapangan, tapi kami bermain dan mencetak 3 gol (termasuk satu gol yang dianulir).”

Dia menutup pernyataannya: “Waktu telah membuktikan bahwa timnas Mesir mampu menghadapi lawan mana pun, dan Hossam selalu mengatakan kepada para pemain, ‘Percayalah pada diri sendiri,’ sebelum pertandingan persahabatan melawan Brasil. Semua pertandingan adalah 11 pemain melawan 11 pemain lainnya, dan siapa pun yang memiliki tekadlah yang akan menang.”







