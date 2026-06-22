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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Ibrahim Hassan menggambarkan Hossam Hassan dengan satu kata

New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt
World Cup
H. Hassan
Selandia Baru
Mesir

Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, menggambarkan saudaranya, Hossam Hassan, pelatih tim "Al-Fara'una", dengan satu kata, setelah kemenangan dramatis atas Selandia Baru.

Timnas Mesir berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari Selandia Baru, dan meraih kemenangan berharga dengan skor 3-1 pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, dini hari Senin ini.

Hossam Hassan berhasil memimpin timnas negaranya meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia, sehingga mengumpulkan 4 poin dan memuncaki Grup 7.

Koresponden situs “Yalla Kora” meminta Ibrahim Hassan untuk menilai saudaranya, Hossam, setelah kemenangan “Al-Fara’ana” atas Selandia Baru.

Ibrahim Hassan menjawab dengan satu kata: “Jenius.”

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Timnas Mesir akan menghadapi timnas Iran pada Sabtu pagi mendatang, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Timnas Iran memiliki dua poin, sama dengan Belgia, sementara Selandia Baru berada di posisi terbawah grup dengan hanya satu poin.

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