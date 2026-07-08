Video: Hossam Hassan marah kepada Scaloni... Apa yang terjadi di terowongan menuju ruang ganti?

Beberapa saat setelah pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tidak berlalu dengan tenang, setelah terjadi ketegangan di lorong-lorong stadion yang dipicu oleh Hossam Hassan, pelatih tim Firaun, yang terlibat dalam pertengkaran sengit pasca kekalahan tersebut.

Timnas Mesir nyaris mengalahkan lawannya dari Argentina setelah unggul dua gol tanpa balas hingga menit ke-78 pertandingan yang digelar Selasa malam di kota Atlanta, Amerika Serikat.

Namun, sang juara bertahan melakukan comeback yang menegangkan untuk memastikan tiket lolos dengan skor 3-2, dan akan menghadapi Swiss, yang kemudian lolos setelah mengalahkan Kolombia.

Hassan tampak emosional setelah peluit akhir dibunyikan, di mana ia melontarkan kritik kepada para pemain Argentina, wasit, dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam beberapa kesempatan.

Momen saat meninggalkan lapangan berubah menjadi keributan, di mana Hossam Hassan tampak sangat marah saat menuju ruang ganti bersama saudaranya dan staf pelatih.

Lensa kamera menangkap perilaku provokatif sang pelatih Mesir, setelah ia terlibat pertengkaran dengan beberapa petugas keamanan, serta mendekati salah satu fotografer dengan marah, sebelum menanggapi seorang suporter Argentina yang mengibarkan bendera entitas Zionis di tribun, sambil menunjuk ke logo kaosnya yang menampilkan bendera Mesir, sejalan dengan sikapnya yang dikenal mendukung perjuangan Palestina.

Namun, kontroversi terbesar muncul setelah beredarnya sebuah video di platform “X”, yang memperlihatkan perkembangan baru di lorong menuju ruang ganti, setelah ketegangan tersebut tampaknya berlanjut menjadi konfrontasi potensial antara Hossam Hassan dan pelatih Argentina, Lionel Scaloni.

Menurut video tersebut, Scaloni terlihat berjalan sendirian menuju ruang ganti, seperti biasa setelah pertandingan berakhir, sebelum terpaksa menerobos kerumunan yang ada di lorong.

Saat melintas, ia menyingkirkan Ibrahim Hassan yang sedang emosi, sebelum Hossam Hassan menoleh kepadanya setelah ia berada hanya beberapa langkah darinya.

Hassan tampaknya dengan cepat mengalihkan amarahnya, lalu menghampiri Scaloni dan melontarkan kata-kata marah kepadanya, sebelum berjalan di belakangnya sejenak di tengah teriakan dan protes dari para hadirin.

Video tersebut tidak memperlihatkan detail lengkap dari situasi tersebut, karena rekaman terputus pada saat keduanya tampak akan saling berhadapan secara langsung.

Meskipun demikian, Scaloni dan Hossam Hassan kemudian muncul di hadapan media tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa situasi tersebut telah memanas, yang mengindikasikan bahwa insiden tersebut tidak melampaui batas ketegangan dan emosi semata.