Arsenal Inggris pulang dengan kemenangan dramatis dari kandang tuan rumah Sporting Lisbon Portugal dengan skor 1-0, pada Selasa malam, dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions yang digelar di Stadion José Alvalade.

Satu-satunya gol Arsenal dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-90.

Leg kedua akan digelar di Stadion Emirates pada Rabu, 15 April, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal, yang akan menghadapi pemenang dari laga puncak Spanyol antara Barcelona dan Atletico Madrid.

Sporting Lisbon tampil lebih dominan pada menit-menit awal pertandingan, dan nyaris membuka skor lebih awal pada menit keenam, melalui tendangan keras Araujo dari dalam kotak penalti yang membentur mistar gawang.

Arsenal pun tak lama kemudian membalas melalui senjata andalannya musim ini, saat Madueke mengeksekusi tendangan sudut yang cerdik pada menit ke-15, melepaskan bola langsung ke arah gawang yang juga membentur mistar.

Dengan penguasaan bola yang didominasi Arsenal, mereka nyaris mengonversi dominasi tersebut pada menit ke-64, setelah Zubimendi mencetak gol pembuka melalui tendangan dari tepi kotak penalti yang menggetarkan jala gawang, namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya offside pada Gyokeres dalam proses serangan.

Arsenal berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada menit kedua tambahan waktu, setelah Martinelli memberikan umpan ajaib di dalam kotak penalti kepada Havertz, yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Sporting dan melepaskan tembakan yang masuk ke gawang, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim London (1-0).
























