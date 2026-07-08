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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video... Hassan Shehata: Jika saya membicarakan Salah, saya akan menyakitinya

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
H. Shehata
M. Salah
Argentina
Mesir
AS

Pelatih legendaris Mesir mengkritik kapten tim nasional Mesir

Hassan Shehata, pelatih legendaris tim nasional Mesir, menolak untuk berbicara mengenai Mohamed Salah, bintang tim Firaun, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar setelah mengalami kekalahan dramatis dari Argentina (3-2), Selasa malam kemarin, padahal tim Firaun sempat unggul dua gol tanpa balas hingga menit-menit akhir pertandingan.

Shehata tampil di saluran "MBC Mesir" untuk menganalisis pertandingan tersebut, dan berkata: "Saya tidak ingin berbicara tentang Mohamed Salah, karena jika saya membicarakannya, saya mungkin akan mengatakan hal-hal yang menyakitinya."

Ia menambahkan: “Banyak orang akan menyalahkan saya jika saya berbicara tentang Salah, dan saya sama sekali tidak siap untuk disalahkan hanya karena seorang pemain.”

Dia melanjutkan: “Jika saya berbicara, saya akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan terhadap Salah dan semua pemain.”

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Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Dalam pertandingan melawan Argentina, Salah hanya berdiri untuk berbicara dengan wasit. Ya, dia adalah kapten tim dan itu haknya.”




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