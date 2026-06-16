Pertandingan antara Iran dan Selandia Baru berakhir imbang 2-2 dalam laga yang mempertemukan keduanya pada putaran pertama Grup 7 Piala Dunia 2026, sehingga persaingan di grup yang juga dihuni oleh Mesir dan Belgia semakin memanas.

Timnas Iran memulai pertandingan dengan agresif dan menekan di semua lini, namun lawan mereka dari Selandia Baru justru mengejutkan dan berhasil membuka skor lebih dulu melalui Elijah Gast pada menit ketujuh, setelah memanfaatkan umpan akurat dari Chris Wood dan mencetak gol ke gawang kiper Alireza Beiranvand.

Timnas Iran berusaha membalikkan keadaan melalui beberapa serangan, terutama tendangan Mehdi Taremi yang membentur tiang gawang, sebelum Ramin Rezaeian berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 dengan memanfaatkan bola pantul di dalam kotak penalti.



Di babak kedua, tim nasional Selandia Baru kembali unggul, setelah Elijah Gast mencetak gol keduanya pada menit ke-54 berkat umpan baru dari kapten Chris Wood.



Tim Iran menolak menyerah dan terus menekan untuk membalikkan keadaan, hingga akhirnya Mohammad Mohammadi berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-64 melalui sundulan yang apik setelah menerima umpan silang yang luar biasa dari Ramin Rezaeian.

Pertandingan ini berlangsung sangat seru di menit-menit terakhir, di tengah upaya saling serang dari kedua tim untuk mencetak gol kemenangan, namun skor tetap tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan.

Dengan hasil ini, Iran dan Selandia Baru masing-masing mengumpulkan satu poin, sehingga sejajar dengan Mesir dan Belgia yang juga bermain imbang 1-1 pada putaran yang sama.

Semua tim di Grup 7 kini memiliki satu poin setelah putaran pertama, yang semakin meningkatkan pentingnya pertandingan-pertandingan mendatang dalam perebutan tiket ke babak kedua Piala Dunia 2026.

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