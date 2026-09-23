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Video: Hasil Imbang Warnai Duel Irak dan Oman di "Teluk 27"

Iraq vs Oman
Iraq
Oman
Gulf Cup
Irak
Oman

Kejutan dini di turnamen

Hasil imbang dengan skor 1-1 mewarnai laga antara timnas Irak dan Oman, pada hari Rabu ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, dalam pekan pertama babak fase grup turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Hanya enam menit setelah laga dimulai, Mohammed Qasim mencetak gol pertama bagi timnas Irak, setelah menerima bola di dalam kotak penalti, lalu melesakkannya ke dalam gawang dengan kaki kiri melalui tembakan keras.



Namun, Nasser Al-Rawahi mencetak gol penyeimbang bagi timnas Oman pada menit ke-67, setelah melakukan penetrasi dari sisi kiri dan menembakkan bola dengan apik ke dalam gawang.




Dengan hasil ini, masing-masing tim meraih poin pertama mereka di fase grup, sambil menanti duel antara Arab Saudi dan Kuwait di grup yang sama, yang akan berlangsung pada malam ini.

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