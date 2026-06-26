Video: Hasil imbang tanpa gol membawa Australia lolos dengan mengalahkan Paraguay

Tim nasional Australia lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang tanpa gol melawan tim Paraguay, Jumat pagi ini, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Australia nyaris mencetak gol cepat pada menit keempat melalui tendangan Jackson Irvine, namun kiper Orlando Gil berhasil menghalau bola menjadi tendangan sudut.

Pemain Australia, Jordan Bos, melepaskan tendangan keras pada menit ke-36, yang berhasil ditangkap oleh Gil, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Tim nasional Paraguay mulai aktif menyerang pada babak kedua, setelah masuknya Mauricio Pardo, yang melepaskan tendangan keras pada menit ke-50, namun kiper Patrick Beach berhasil menghalau bola.

Tendangan Inceso, bintang tim Paraguay, melebar dari gawang, sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Australia kini mengoleksi 4 poin dan berada di peringkat kedua Grup 4, unggul selisih gol atas Paraguay yang berada di peringkat ketiga.

Amerika Serikat dan Australia lolos dari Grup 4, sementara Paraguay masih menunggu hasil-hasil sisa pertandingan terakhir babak penyisihan grup untuk menentukan nasibnya dalam perebutan tiga besar.

Sementara itu, Turki tersingkir dari Piala Dunia setelah menempati posisi terbawah grup dengan 3 poin.