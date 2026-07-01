Video: Harry Kane melampaui rekor Pelé... dan menyamai rekor Gerd Müller sebanyak dua kali

Harry Kane, bintang tim nasional Inggris, terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 setelah mencetak dua gol ke gawang Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam ini dalam babak 32 besar turnamen tersebut.

Kane berhasil membalikkan ketertinggalan Inggris dari Republik Demokratik Kongo menjadi kemenangan 2-1, sehingga tim The Three Lions berhasil lolos secara dramatis ke babak 16 besar untuk menghadapi Meksiko.

Kane mencetak gol pertama melalui sundulan akurat pada menit ke-75, memanfaatkan umpan silang yang diberikan oleh Anthony Gordon, sementara kiper Kongo, Lionel Mpasi, tidak mampu menjangkaunya.

Kemudian ia menambah gol keduanya pada menit ke-86 melalui tendangan keras setelah menerima umpan dari bintang baru Barcelona tersebut.

Kane kini telah mengoleksi 5 gol di edisi turnamen ini setelah mencetak dua gol melawan Kroasia dan satu gol melawan Panama, sehingga naik ke peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak, di belakang Kylian Mbappé dan Lionel Messi, bintang Prancis dan Argentina masing-masing, yang sama-sama telah mencetak 6 gol.

Kane juga memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Inggris dengan 13 gol di Piala Dunia.

Menurut statistik “Opta”, Kane telah melampaui rekor gol legenda Brasil Pelé (12 gol) dan kini berada di atasnya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

Bintang Inggris ini naik ke peringkat keenam, sejajar dengan mantan pemain Prancis Just Fontaine, sementara di atas keduanya ada pemain Jerman Gerd Müller (14 gol).

Puncak daftar sejauh ini ditempati oleh Lionel Messi, legenda Argentina, dengan 19 gol, diikuti oleh Kylian Mbappé, kapten Prancis, dengan 18 gol.

Di sisi lain, Kane menyamai rekor lain milik Müller, sebagai pemain kedua yang mencetak gol terbanyak dalam satu musim bersama klub dan tim nasional dengan 72 gol, setelah pemain Jerman itu melakukannya pada musim 1972-1973, sementara Messi memimpin daftar tersebut dengan 82 gol pada musim bersejarahnya 2011-2012, menurut statistik "Stats Foot".

Selain itu, bintang Bayern Munich ini kini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak kedua untuk timnas Inggris di babak gugur Piala Dunia dengan 5 gol, mengungguli Geoff Horst (4 gol), sementara Gary Lineker memimpin daftar tersebut dengan 6 gol, menurut “Stats Foot”.

Kane juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak dua gol dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia untuk Inggris sejak Linker melawan Kamerun pada tahun 1990.