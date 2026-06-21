Video: Hanya 4 menit... Jepang mengejutkan Tunisia dan Renard dengan gol yang kontroversial

Tim nasional Tunisia mengawali pertandingan pertamanya di bawah asuhan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dengan kurang menguntungkan, setelah kebobolan gol cepat dari Jepang hanya dalam waktu 4 menit, dalam laga yang digelar pada putaran kedua Grup 6 Piala Dunia 2026.

Gol Jepang tercipta dengan cepat melalui Daichi Kamada pada menit keempat, setelah ia memanfaatkan umpan akurat dari Kito Nakamura di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang menggetarkan jala gawang, sehingga "Samurai" memimpin dengan skor 1-0.

Para pemain Tunisia memprotes keputusan gol tersebut dengan alasan adanya dorongan dari Kamada sebelum menendang, namun wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut.

Tunisia sebenarnya nyaris membuka skor beberapa saat sebelum gol Jepang tersebut, ketika Hanbal Al-Majbari melepaskan tendangan keras yang meleset tipis di samping mistar gawang pada menit ketiga, sebelum tim Jepang menghukum lawannya dengan gol awal yang mengacaukan rencana “El-Nusur Kartago”.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Tunisia, karena ini merupakan pertandingan pertama bagi pelatih Hervé Renard sejak ia mengambil alih tanggung jawab secara darurat menggantikan Sabri Lamouchi, yang dipecat setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada pertandingan pembuka.

Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) menunjuk Renard dengan harapan menyelamatkan impian lolos ke Piala Dunia, mengandalkan pengalamannya yang luas dalam menghadapi situasi sulit, setelah sebelumnya ia memimpin Arab Saudi meraih kemenangan bersejarah atas Argentina di Piala Dunia 2022, serta kesuksesannya di level kontinental bersama Zambia dan Pantai Gading.

Timnas Tunisia memasuki pertandingan ini di posisi terakhir grup tanpa poin, sementara Timnas Jepang memiliki satu poin setelah hasil imbang yang menegangkan 2-2 melawan Belanda pada putaran pertama, sehingga pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi “Elang Kartago” untuk menghidupkan kembali harapan lolos ke babak selanjutnya.