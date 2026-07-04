Video: Hakimi Menghancurkan Kanada dengan Senjata Piala Dunia 2022

Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, terus menjadi sorotan bersama "Singa Hitam" di putaran final Piala Dunia 2026, setelah memberikan umpan penentu dalam laga melawan Kanada, Sabtu malam ini, dalam rangkaian babak 16 besar turnamen tersebut.

Hakimi berhasil memberikan umpan penentu yang dimanfaatkan oleh Ezzedine Ounahi untuk mencetak gol pertama dalam laga melawan Kanada, tepatnya pada menit ke-50 babak kedua.

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Yang menarik, Hakimi sebelumnya juga pernah memberikan umpan penentu melawan Kanada dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan "Singa Hitam" (2-1), pada babak ketiga Piala Dunia 2022 di Qatar.

Ini merupakan umpan kunci ketiga Hakimi dalam kariernya di Piala Dunia, di mana ia sebelumnya telah memberikan satu umpan kunci pada edisi 2022, sebelum menciptakan gol melawan Haiti dan satu lagi melawan Kanada pada edisi saat ini.

Secara keseluruhan, bek sayap ini telah mencatatkan 20 umpan kunci dalam 101 pertandingan yang ia jalani bersama Maroko selama karier internasionalnya.







