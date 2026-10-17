Babak pertama laga Manchester City melawan tamunya Ipswich Town berlangsung penuh gol, pada hari Sabtu di Stadion Etihad, dalam pekan ketujuh Liga Premier Inggris.

Phil Foden membawa Manchester City unggul pada menit ke-19, berkat umpan matang dari rekannya Jeremy Doku, namun tim tamu dengan cepat menyamakan kedudukan pada menit ke-21, setelah Daizen Maeda berhasil lolos satu lawan satu dengan kiper usai menerima umpan dari Abdul Ouattara.





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Pada menit ke-34, bintang Norwegia Erling Haaland kembali membawa Manchester City unggul dengan mencetak gol kedua melalui sepakan kepala, setelah menerima umpan silang dari rekannya asal Kroasia, Mateo Kovacic.

Dengan demikian, Haaland mencetak gol dalam enam pertandingan terakhirnya di Liga Premier Inggris.

Dua pertemuan terakhir kedua tim di Liga Premier Inggris, pada musim 2024-2025, menunjukkan keunggulan jelas Manchester City, karena mereka menang (4-1) pada laga putaran pertama, sebelum mengulangi kemenangan di putaran kedua dengan skor besar (6-0).

City menjalani laga hari ini sebagai pemuncak klasemen Premier League, namun mereka berusaha memulihkan keseimbangan setelah kalah lebar (4-2) di hadapan pendukung sendiri dari Paris Saint-Germain, pada pekan kedua Liga Champions Eropa, sementara Ipswich mengumpulkan 9 poin dan menempati peringkat kesepuluh di tabel klasemen Liga Premier Inggris.



