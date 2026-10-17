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Manchester City 2026-27 goal Erling HaalandGetty
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Video: Haaland lanjutkan rentetan luar biasanya di Premier League

Manchester City vs Ipswich Town
Manchester City
Ipswich Town
Premier League
E. Haaland
Inggris
Norwegia

Bintang Norwegia itu kembali menggetarkan jala

Babak pertama laga Manchester City melawan tamunya Ipswich Town berlangsung penuh gol, Sabtu hari ini di Stadion Etihad, dalam pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Phil Foden membawa Manchester City unggul pada menit ke-19, lewat umpan matang dari rekannya Jeremy Doku, namun tim tamu dengan cepat menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui aksi satu lawan satu dengan kiper oleh Daizen Maeda, yang menerima umpan dari Abdul Ouattara.

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Pada menit ke-34, bintang Norwegia Erling Haaland kembali membawa Manchester City memimpin dengan mencetak gol kedua lewat sundulan, setelah menerima umpan silang dari rekannya asal Kroasia, Mateo Kovacic.

Dengan demikian, Haaland telah mencetak gol di masing-masing 6 pertandingan terakhirnya di Liga Primer Inggris.

Dua pertemuan terakhir kedua tim di Liga Primer Inggris, pada musim 2024-2025, menunjukkan keunggulan jelas Manchester City, yang menang (4-1) pada laga putaran pertama, sebelum mengulangi kemenangannya di putaran kedua dengan skor besar (6-0).

City menjalani laga hari ini sebagai pemuncak klasemen Liga Primer, namun mereka berupaya memulihkan keseimbangan setelah kekalahan telak (4-2) di kandang sendiri dari Paris Saint-Germain, pada pekan kedua kompetisi Liga Champions Eropa, sementara Ipswich mengoleksi 9 poin di peringkat kesepuluh klasemen Liga Primer Inggris.


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