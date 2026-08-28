Video: Haaland dan Sharqi Bawa City Menang Telak atas Crystal Palace

Manchester City meraih kemenangan keduanya di edisi baru Premier League dengan menundukkan tuan rumah Crystal Palace (4-1), pada Jumat malam ini di Stadion Selhurst Park, dalam pekan kedua Liga Primer Inggris.

Manchester City, di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, melanjutkan awal positifnya di Premier League setelah kemenangan atas Bournemouth pada pekan pertama (2-1), mengangkat koleksi poinnya menjadi 6 dan sementara memuncaki klasemen, sementara Crystal Palace masih tanpa poin usai kekalahan di laga pembuka melawan Everton (2-0), sehingga terdampar di posisi juru kunci.





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Erling Haaland membuka keunggulan Manchester City pada menit ke-17, setelah melompat menyambut umpan silang Antoine Semenyo dan menyarangkan bola dengan kepalanya ke gawang Dean Henderson.

Rayan Cherki menggandakan keunggulan City pada menit ke-54, setelah menusuk ke dalam kotak penalti dan melewati lebih dari satu bek, sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kirinya ke pojok bawah, memanfaatkan umpan Phil Foden.





Crystal Palace memperkecil ketertinggalan hanya dua menit berselang, lewat gol bunuh diri yang berasal dari tendangan bebas eksekusi Jeremy Pino, yang memantul dari mistar lalu mengenai kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, sebelum bersarang di gawang.

Namun Cherki kembali mencetak gol pribadi keduanya, sekaligus gol ketiga Manchester City, pada menit ke-59, dengan tembakan dari luar kotak penalti, setelah menerima umpan dari Josko Gvardiol.

Pada menit ke-84, Haaland mengulangi apa yang dilakukan Cherki, dengan menambah gol keduanya dan gol keempat City, lewat tembakan keras dari posisi dekat gawang, usai penetrasi dan umpan dari Foden, hingga laga berakhir dengan kemenangan tim tamu (4-1).

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