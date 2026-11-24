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Arsenal memanfaatkan performa gemilang penyerang asal Swedia, Viktor Gyokeres, untuk mengejutkan Borussia Dortmund dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam di Emirates Stadium, dalam lanjutan laga kelima fase liga Liga Champions. Gyokeres sukses membawa tuan rumah unggul sekaligus melanjutkan ketajamannya yang mencolok di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

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Gol Gyokeres pada menit ke-10 menambah catatan baru dalam perjalanan Eropanya bersama Arsenal. Penyerang asal Swedia itu kini lebih efektif di Liga Champions bersama tim London tersebut dibandingkan saat menjalani masa sebelumnya di Sporting Lisbon.

Menurut statistik Squawka, Gyokeres kini telah mengoleksi 7 gol di Liga Champions bersama Arsenal, melampaui jumlah golnya bersama Sporting Lisbon di kompetisi tersebut yang berhenti di angka 6 gol.

Angka-angka ini memiliki arti penting tersendiri mengingat waktu yang dibutuhkan penyerang asal Swedia itu untuk menancapkan diri di tim barunya, setelah pindah ke Arsenal dari Sporting, di tengah harapan besar untuk memanfaatkan kemampuan mencetak golnya di kompetisi domestik maupun Eropa.

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Pengaruh Gyokeres tidak berhenti pada urusan mencetak gol. Statistik yang dipublikasikan akun Euro Foot menunjukkan bahwa ia berkontribusi dalam 4 gol dalam 3 laga terakhir yang ia jalani di Liga Champions, sebuah indikasi beragamnya peran ofensifnya serta kemampuannya membuat perbedaan.

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Rangkaian ini dimulai dengan kontribusi ofensif saat menghadapi Bayern Munich, ketika ia mencatatkan satu assist. Ia kemudian kembali tampil menonjol melawan Slavia Praha dengan mencetak satu gol dan satu assist, sebelum menjebol gawang Borussia Dortmund pada laga kali ini.

Gyokeres masih mencari gol pertamanya di Liga Primer Inggris musim ini, setelah tampil dalam 8 pertandingan bersama Arsenal dengan total 181 menit tanpa mencetak gol, dan hanya mencatatkan satu assist, menurut data Opta.

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