Pada malam ketika Manchester City berambisi melanjutkan start sempurna mereka dan mempertahankan rekor tanpa kekalahan, kesalahan-kesalahan defensif justru hadir untuk membalikkan perhitungan tim, sekaligus memberi Aston Villa kemenangan berharga atas pasukan pelatih Enzo Maresca. Antara blunder Marc Guehi yang membuka jalan bagi gol pertama, dan kesalahan Gianluigi Donnarumma yang membiarkan bola bersarang di gawang untuk kedua kalinya, City harus membayar mahal atas kesalahan-kesalahannya, hingga menelan kekalahan pertama di Liga Primer Inggris musim ini.

Manchester City menelan kekalahan dengan skor 1-2 di markas tuan rumah Aston Villa, Sabtu malam, di Stadion Villa Park, dalam lanjutan pekan kedelapan Premier League, pada sebuah pertandingan yang menyingkap wajah lain dari tim yang biasa memaksakan dominasinya atas para lawan.

Dengan hasil ini, rangkaian tujuh kemenangan beruntun Manchester City di Liga Primer Inggris terhenti, sehingga poin mereka tertahan di angka 21, sementara Aston Villa menambah koleksi poinnya menjadi 11, naik ke peringkat keenam dan memperbesar peluangnya untuk mendekati zona kualifikasi kompetisi Eropa.

Guehi beri Aston Villa hadiah dini

Aston Villa tidak membutuhkan waktu lama untuk membongkar celah di lini pertahanan Manchester City, karena gol pertama datang pada menit keenam, setelah kesalahan fatal dari bek Marc Guehi, yang memberi tuan rumah peluang sempurna untuk unggul lebih dini dalam skor.

Momen itu bermula ketika bola sampai ke Guehi di lini belakang City, tetapi penanganannya yang buruk membuat para pemain Aston Villa mampu menekan dan merebutnya. John McGinn bergerak cepat memanfaatkan kekacauan pertahanan, dan berhasil mendapatkan bola sebelum mengoperkannya kepada penyerang Senegal Nicolas Jackson.

Meski pertahanan berusaha kembali dengan cepat untuk menutup ruang, Jackson menunjukkan kepiawaian dalam memanfaatkan peluang, melewati Akanji dengan terampil sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di sudut atas gawang, menandai keunggulan Aston Villa dengan gol dini yang memanaskan atmosfer laga.

Haaland lanjutkan kebiasaannya: gol penyama kembalikan City ke pertandingan

Manchester City memasuki babak kedua dengan mencari jalan untuk memperbaiki keadaan dan kembali ke ritme laga, dan benar-benar berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-52, berkat ketajaman penyerang Norwegia-nya Erling Haaland, yang melanjutkan kegemaran favoritnya merobek jala gawang.

Gol itu datang setelah eksekusi tendangan bebas dengan operan pendek ke sisi kanan, di mana Nunes bergerak dan sekali lagi berhasil melewati Maatsen dari sisi luar, sebelum mengirim umpan silang terukur ke dalam kotak penalti.

Haaland hadir tepat waktu, menyambar bola dari jarak delapan yard, dan menyundulnya dengan keras ke dalam gawang, mengembalikan pertandingan ke titik awal serta memberi timnya peluang baru untuk membalikkan keadaan.

Gol itu bukan sekadar kembalinya Manchester City ke pertandingan, melainkan juga membawa makna individual yang mencolok bagi penyerang Norwegia tersebut, yang mencetak gol di pertandingan ketujuh beruntun di Liga Primer Inggris musim ini.

Hasil imbang itu tampaknya bisa memberi City momentum yang dibutuhkan untuk mencari gol kedua, tetapi kesalahan-kesalahan individu kembali merusak perhitungan tim, setelah Aston Villa memanfaatkan blunder baru di lini belakang untuk kembali unggul dengan cepat.

Donnarumma kecewakan City: Jackson kembali hukum pertahanan

Keadaan imbang tidak bertahan lama, karena Nicolas Jackson berhasil mencetak gol kedua Aston Villa pada menit ke-60, memanfaatkan kekacauan pertahanan baru, kali ini dengan andil kiper Italia Gianluigi Donnarumma, yang tidak mampu menangani bola sebagaimana mestinya.

Gol itu datang setelah bola panjang yang menempatkan Buendia berhadapan langsung dengan Josko Gvardiol, yang bergerak ke arah kotak penalti, sebelum mengirimkan umpan silang yang disambut Jackson dengan sentuhan langsung ke arah gawang.

Bola tampaknya berada dalam jangkauan Donnarumma, dan kiper Italia itu seharusnya mampu menghalaunya, tetapi ia gagal menangkapnya, sehingga bola lepas dari bawahnya dan bersarang di jala, di tengah kekecewaan yang jelas terlihat di barisan para pemain Manchester City.

Kekalahan Manchester City bukan sekadar sandungan sesaat dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris, melainkan datang setelah tim menyia-nyiakan peluang mempertahankan start sempurnanya, akibat kesalahan-kesalahan defensif yang sebenarnya bisa dihindari.

Antara kesalahan Guehi di awal laga, dan blunder Donnarumma di babak kedua, Manchester City membayar harga atas kesalahan-kesalahannya, hingga rangkaian kemenangannya berakhir dan ia menelan kekalahan pertamanya di Premier League musim ini, pada sebuah malam yang membuktikan bahwa keunggulan ofensif saja tidak cukup ketika konsentrasi hilang di lini belakang.



















