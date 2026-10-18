Video: Gol terbaik musim ini? Bintang Brighton mencetak gol dengan cara legendaris

Pemain Brighton asal Paraguay, Diego Gomez, menjadi pusat perhatian dengan gol indah dari tendangan jarak jauh saat timnya menghadapi Crystal Palace, Minggu hari ini, dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Gol Gomez tercipta pada menit ketujuh pertandingan, setelah ia menerima umpan dan menemukan dirinya berada di garis tengah lapangan. Ia memanfaatkan posisi kiper Walter Benitez yang maju, lalu melepaskan tendangan lintas benua yang bersarang di gawang.

Gol Gomez datang hanya tiga menit setelah Brighton unggul lewat gol bunuh diri yang dicetak bek Crystal Palace, Jaydee Canvot, ke gawangnya sendiri pada menit keempat, sehingga memberi tuan rumah awal yang sempurna di laga ini.

Tekanan serangan Brighton tidak berhenti di situ, karena Yasin Ayari menambah gol ketiga pada menit kesepuluh, setelah menerima umpan dari Charalampos Kostoulas, sebelum melepaskan tendangan yang mengenai salah satu pemain belakang dan berubah arah masuk ke gawang.

Brighton mendominasi jalannya pertandingan pada menit-menit awal, memanfaatkan efektivitas serangan dan kekacauan di lini belakang Crystal Palace, yang harus tertinggal tiga gol hanya setelah sepuluh menit berjalan.

Namun gol Gomez menjadi sorotan khusus, berkat kekuatan dan akurasi tendangan dari luar kotak penalti, yang memberikan pemain Brighton itu momen luar biasa di awal pertandingan, sekaligus memunculkan pertanyaan lebih awal soal peluang golnya bersaing untuk gelar gol terbaik musim ini.







