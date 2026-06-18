Video: Gol penentu kemenangan membawa Ghana mengalahkan Panama

Tim nasional Ghana berhasil meraih kemenangan dramatis atas Panama dengan skor 1-0 dalam pertandingan putaran pertama Grup 12 Piala Dunia 2026, yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Gol penentu kemenangan tim "Black Stars" tersebut dicetak oleh Caleb Yerenke pada menit-menit akhir, tepatnya pada menit ke-90+5.

Dengan demikian, timnas Ghana mengumpulkan 3 poin berharga, sehingga menempati posisi kedua di grup tersebut berdasarkan selisih gol di belakang Inggris, sedangkan Panama berada di posisi ketiga tanpa poin.

Sebelumnya, timnas Inggris telah meraih kemenangan dramatis atas timnas Kroasia dengan skor 4-2 dalam grup yang sama.







