Pertandingan antara Al Nassr dan Neftchi Uzbekistan, dalam lanjutan pekan kedua Liga Champions Asia Elite, diwarnai sejumlah peristiwa menarik hanya dalam waktu 3 menit.

Laga tersebut sebelumnya ditunda selama hampir satu jam akibat situasi yang memanas di Timur Tengah, sehingga pertandingan baru dimulai tepat pukul 22.15 waktu Makkah. Simak detailnya

Ronaldo mencetak gol kedua Al Nassr pada menit ke-42 babak kedua melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti, yang menjadi gol pertamanya pada edisi Liga Champions Asia Elite musim ini.









Gol tersebut juga menjadi gol kelimanya di berbagai kompetisi musim ini, sekaligus gol ke-981 sepanjang kariernya, sehingga tersisa 19 gol lagi untuk mewujudkan impian 1.000 gol.

Kurang dari satu menit berselang, tim tamu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, namun wasit memutuskan menganulirnya setelah meninjau teknologi video. Peristiwa tidak berhenti di situ, karena bek Al Nassr asal Spanyol, Inigo Martinez, terlibat keributan dengan salah satu pemain Neftchi.

Wasit kemudian memutuskan mengeluarkan kartu kuning untuk masing-masing pemain dan memperingatkan keduanya agar tidak mengulangi hal serupa, lalu pertandingan dilanjutkan secara normal.







