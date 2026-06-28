Video: Gol luar biasa... Lo Celso tampil layaknya Messi saat melawan Yordania

Giovanni Lo Celso, gelandang Argentina, tampil gemilang saat menghadapi Yordania pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pemain Yordania, Muhannad Abu Taha, melakukan tekel keras terhadap Giovanni Lo Celso di tepi kotak penalti, sehingga wasit memutuskan untuk memberikan tendangan bebas langsung.

Giovanni Lo Celso mengeksekusi tendangan bebas tersebut dengan gemilang pada menit ke-19 dan mencetak gol, di tengah absennya Lionel Messi yang duduk di bangku cadangan untuk beristirahat saat melawan Yordania.

Perlu dicatat bahwa timnas Argentina memastikan lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup, sementara Yordania tersingkir dari Piala Dunia.

Menurut situs "Stats Foot" yang berspesialisasi dalam statistik, Lo Celso menjadi pemain pertama yang mencetak gol dari tendangan bebas bersama Argentina di Piala Dunia sejak Lionel Messi melawan Nigeria pada 25 Juni 2014.







