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Inter Miami tersingkir dari MLS sejak babak pertama playoff setelah kalah 0-1 dari Columbus Crew dalam laga yang digelar Sabtu dini hari. Gol penentu itu dicetak pemain asal Uruguay, Santiago Rodríguez, di menit terakhir.

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Menurut harian Spanyol Marca, Inter Miami, juara MLS 2025, gagal melewati babak pertama setelah sebelumnya juga kalah 0-3 di kandang sendiri pada leg pertama.

Babak pertama playoff menggunakan format terbaik dari tiga pertandingan. Karena itu, Inter Miami hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih satu gol untuk memaksa lawan memainkan laga ketiga, yang juga akan digelar di kandang mereka.

Kegagalan ini mengingatkan kembali pada kejadian tahun 2024, pada musim pertama pemain Argentina Lionel Messi bersama Inter Miami, ketika tim tersebut juga tersingkir di babak pertama oleh Atlanta United.

Kekalahan ini juga menutup musim yang mengecewakan bagi klub termahal dalam sejarah MLS tersebut, yang sebelumnya juga tersingkir dari Piala Champions CONCACAF di babak 16 besar oleh Nashville dan gagal lolos dari fase grup Leagues Cup.

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Santiago Rodríguez Lepaskan Pukulan Telak

Inter Miami menjalani laga di Columbus dengan strategi bertahan yang sangat hati-hati setelah kalah tiga gol tanpa balas pada leg pertama, sadar akan pentingnya menjaga gawang tetap bersih. Duet asal Brasil, Casemiro dan Mikael, membentuk tembok pertahanan yang kokoh di jantung lini belakang.

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Meski Inter Miami mendapat sejumlah peluang, terutama lewat tendangan bebas Messi pada babak pertama, lini serang mereka tidak setajam biasanya akibat hujan dingin yang terus mengguyur kota Columbus.

Peluang paling berbahaya didapat Germán Berterame, pemain Argentina yang membela timnas Meksiko. Ia menyundul bola hanya beberapa sentimeter dari gawang setelah skema serangan yang rapi, tetapi bola melambung di atas mistar, momen yang mencerminkan kesulitannya sepanjang musim.

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Hingga menit ke-83, skor masih imbang tanpa gol, sementara kedua pelatih mulai menyiapkan susunan pemain untuk mengantisipasi adu penalti.

Namun, Columbus Crew belum menyerah. Pada menit ke-92, yang menjadi menit terakhir pertandingan, pemain internasional Maroko Anass Zaroury mengirim umpan silang akurat ke kotak penalti. Bola itu disambut Santiago Rodríguez dengan tembakan keras yang bersarang di gawang kiper Dayne St. Clair.

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Columbus Crew meraih kemenangan dalam 9 dari 10 laga terakhir di bawah asuhan pelatih asal Prancis Laurent Courtois, yang berhasil membawa perubahan besar pada performa tim. Sebelumnya, tim ini bersusah payah untuk lolos ke babak playoff dan akhirnya memastikan tempat sebagai tim terakhir yang lolos dari Wilayah Timur.

Columbus Crew kini menanti lawan di perempat final dari pertemuan antara Philadelphia Union dan New England Revolution. Tim asal Boston lebih diunggulkan setelah memenangi leg pertama dengan skor 2-0.