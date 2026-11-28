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Inter Miami tersingkir dari kompetisi MLS di babak pertama fase gugur setelah kalah 0-1 dari Columbus Crew dalam laga yang digelar Sabtu dini hari. Gol dramatis pemain asal Uruguay, Santiago Rodríguez, di menit terakhir menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

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Inter Miami, sang juara MLS 2025, gagal melewati babak pertama setelah sebelumnya juga kalah 0-3 pada laga pertama di kandang sendiri.

Babak pertama fase gugur dimainkan dengan sistem terbaik dari tiga pertandingan. Karena itu, Inter Miami cukup menang dengan selisih satu gol untuk memaksa lawan memainkan laga ketiga, yang juga akan digelar di kandang mereka.

Kegagalan ini mengingatkan pada apa yang terjadi pada 2024, di musim pertama megabintang Argentina Lionel Messi bersama Inter Miami, ketika tim tersebut juga tersingkir sejak babak pertama di tangan Atlanta United.

Kekalahan ini juga menutup musim yang mengecewakan bagi klub termahal dalam sejarah MLS tersebut, setelah sebelumnya tersingkir dari Liga Champions CONCACAF di babak 16 besar oleh Nashville dan gagal lolos dari fase grup Leagues Cup.

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Santiago Rodríguez Lancarkan Pukulan Telak

Inter Miami menjalani laga di Columbus dengan strategi bertahan yang sangat hati-hati setelah kalah tiga gol tanpa balas pada laga pertama. Mereka sadar pentingnya menjaga gawang tetap bersih, dan duet asal Brasil, Casemiro dan Mikael, membentuk tembok pertahanan yang kokoh di jantung lini belakang.

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Meski Inter Miami mendapatkan sejumlah peluang, yang paling menonjol adalah tendangan bebas Messi di babak pertama, lini serang mereka kehilangan ketajaman seperti biasanya akibat hujan dingin yang terus mengguyur Kota Columbus.

Peluang paling berbahaya didapat Germán Berterame, pemain kelahiran Argentina yang membela tim nasional Meksiko. Ia melompat menyambut bola dengan sundulan hanya beberapa sentimeter dari gawang setelah sebuah skema taktis yang apik, tetapi bola justru melambung di atas mistar, sebuah momen yang mencerminkan kesulitannya sepanjang musim.

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Hingga menit ke-83, skor masih imbang tanpa gol, sementara kedua pelatih mulai menyiapkan susunan pemain untuk mengantisipasi adu penalti.

Namun, Columbus Crew belum mengucapkan kata terakhirnya. Pada menit ke-92, yang juga menit terakhir pertandingan, pemain internasional Maroko Anas Zaroury melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti, yang disambut Santiago Rodríguez dengan tembakan keras ke gawang kiper Dayne St. Clair.

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Columbus Crew meraih kemenangan dalam 9 dari 10 laga terakhir di bawah asuhan pelatih asal Prancis Laurent Courtois, yang berhasil membawa perubahan besar pada performa tim. Sebelumnya, tim ini bersusah payah untuk lolos ke fase gugur dan akhirnya mengamankan tempat sebagai peringkat terakhir dari tim yang lolos di Wilayah Timur.

Columbus Crew kini menunggu calon lawannya di babak perempat final dari duel antara Philadelphia Union dan New England Revolution. Tim asal Boston itu lebih diunggulkan setelah memenangi laga pertama dengan skor 2-0.