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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Gigitan Haaland antar City menang dramatis di Jerman

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Champions League
Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Premier League
E. Haaland
Jerman
Inggris
Norwegia

Pertandingan itu diwarnai sejumlah perubahan sepanjang dua babak

Manchester City kembali dengan kemenangan sulit dari Jerman pada hari Rabu ini, setelah mengalahkan tuan rumah Leipzig (3-2) di Stadion Red Bull Arena, dalam lanjutan pertandingan matchday keempat Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, klub Inggris tersebut menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin, menempati peringkat ketujuh di klasemen turnamen, sementara perolehan poin Leipzig terhenti di angka 3 poin, pada posisi ke-30.

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NFO

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Premier League

07 Nov 2026

MCI

MCI

Gol pertama City lahir melalui gol bunuh diri, dicetak oleh pemain klub Jerman tersebut, Castello Lukeba, yang secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit ke-37, menyusul umpan silang dari pemain City, Nico O'Reilly.

Tim tamu tidak menampilkan performa yang diharapkan pada babak pertama, di mana mereka menguasai bola dengan persentase 66%, berbanding 34% untuk Leipzig, namun mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran dari total 4 tembakan.

Sebaliknya, Leipzig tampil dengan performa bagus pada paruh pertama babak tersebut, dan melepaskan 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran, serta menyamai City dalam jumlah sentuhan di dalam kotak penalti lawan (8 untuk masing-masing tim).

Memasuki babak kedua, tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui Bote Baku, sebelum City kembali unggul melalui sundulan kepala dari Enzo Fernandez, pada menit ke-58.

Namun Antonio Nusa mengembalikan Leipzig ke dalam pertandingan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-61, akan tetapi bintang Norwegia Erling Haaland memastikan kemenangan bagi City dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu (3-2).

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