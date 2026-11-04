Video: Gigitan Haaland antar City menang dramatis di Jerman

Manchester City kembali dengan kemenangan sulit dari Jerman pada hari Rabu ini, setelah mengalahkan tuan rumah Leipzig (3-2) di Stadion Red Bull Arena, dalam lanjutan pertandingan matchday keempat Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, klub Inggris tersebut menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin, menempati peringkat ketujuh di klasemen turnamen, sementara perolehan poin Leipzig terhenti di angka 3 poin, pada posisi ke-30.

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Gol pertama City lahir melalui gol bunuh diri, dicetak oleh pemain klub Jerman tersebut, Castello Lukeba, yang secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit ke-37, menyusul umpan silang dari pemain City, Nico O'Reilly.

Tim tamu tidak menampilkan performa yang diharapkan pada babak pertama, di mana mereka menguasai bola dengan persentase 66%, berbanding 34% untuk Leipzig, namun mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran dari total 4 tembakan.

Sebaliknya, Leipzig tampil dengan performa bagus pada paruh pertama babak tersebut, dan melepaskan 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran, serta menyamai City dalam jumlah sentuhan di dalam kotak penalti lawan (8 untuk masing-masing tim).

Memasuki babak kedua, tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui Bote Baku, sebelum City kembali unggul melalui sundulan kepala dari Enzo Fernandez, pada menit ke-58.

Namun Antonio Nusa mengembalikan Leipzig ke dalam pertandingan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-61, akan tetapi bintang Norwegia Erling Haaland memastikan kemenangan bagi City dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu (3-2).