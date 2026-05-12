Video.. Fingada kepada Koora: Al-Hilal telah menzalimi Jesus

Pelatih asal Portugal, Nelo Vingada, yang pernah melatih tim nasional Arab Saudi, menegaskan bahwa rekan senegaranya, Jorge Jesus, pelatih Al-Nassr, seharusnya diperlakukan lebih baik saat masih memimpin rival mereka, Al-Hilal.

Jesus memimpin Al-Hilal antara tahun 2023 dan 2025, dan meraih berbagai kesuksesan bersama tim biru tersebut, dengan menjuarai liga dan Piala Raja serta dua gelar di Piala Super Saudi, serta mencatatkan rekor kemenangan beruntun sebanyak 34 pertandingan di semua kompetisi.

Namun, Al-Hilal memecat Jesus karena kegagalannya meraih gelar Liga Champions Asia yang belum pernah diraih tim tersebut, sehingga pelatih asal Portugal itu langsung pindah ke rival Al-Nassr.

Jesus bersiap menghadapi laga balas dendam yang menentukan melawan Al-Hilal pada Selasa malam ini dalam laga puncak pekan ke-32 Liga Profesional Saudi Roshen, yang hasilnya akan sangat menentukan juara kompetisi ini.

Al-Nassr memimpin klasemen dengan 82 poin dari 32 pertandingan, unggul 5 poin atas Al-Hilal, yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, dengan hanya tersisa satu putaran setelah derby ini.

Mengenai apakah Vingada merasa Jesus diperlakukan tidak adil di Al-Hilal, pelatih yang membawa Arab Saudi menjuarai Piala Asia 1996 itu menegaskan bahwa rekan senegaranya "layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik".

Fingada mengatakan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, "Jesus melakukan pekerjaan luar biasa bersama Al-Hilal, meraih serangkaian kemenangan dan hasil gemilang serta musim yang luar biasa, dan sulit untuk mengulangi apa yang telah ia capai bersama tim."

Dia menambahkan, "Saya tahu Al-Hilal adalah klub terbesar di Arab Saudi dan tekanan di sana sangat besar, tapi saya yakin pelatih yang telah memberikan segalanya pantas mendapat perlakuan yang lebih baik setelah semua kesuksesan ini, terutama dengan kerja luar biasa yang dilakukannya bersama staf teknisnya."

Kemudian, Vingada menyambung, "Namun, begitulah sepak bola, dan begitulah hidup di dalamnya. Terkadang seorang pelatih bisa melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi pada akhirnya, hanya hasil yang berbicara lebih keras daripada kualitas pekerjaan itu sendiri."