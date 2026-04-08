Video: Enam gol Al-Hilal membuat Walid Al-Faraj kalah dari Al-Nassr

Apa yang dikatakan oleh jurnalis terkenal itu?

Jurnalis olahraga Walid Al-Faraj mengeluarkan pernyataan menarik mengenai persaingan sengit memperebutkan gelar Liga Roshen Profesional, di tengah memanasnya persaingan antara Al-Hilal dan Al-Nassr menjelang fase-fase krusial musim ini.

Al-Faraj sebelumnya menegaskan bahwa Al-Nassr pasti akan dinobatkan sebagai juara Liga Pro, setelah "Al-Alamy" mengalahkan Al-Najma (5-2) dan Al-Hilal ditahan imbang oleh Al-Taawoun (2-2) pada putaran sebelumnya.

Namun, Al-Faraj menarik kembali pernyataannya, setelah Al-Hilal meraih kemenangan telak atas Al-Khulud, Rabu malam, dengan skor (6-0), dalam putaran ke-29 Liga Profesional Roshen.

Baca juga.. Video: Benzema Menentukan "Resep" Gelar Juara Al-Hilal di Liga Roshen
Baca juga.. Tony: Standar Berubah di Tahap Penentuan.. Wasit Meminta Kami Fokus ke Asia!
Baca juga.. Video: Benzema Menulis Sejarah dengan Hat-trick Baru Bersama Al-Hilal

Al-Faraj mengatakan dalam pernyataannya melalui programnya "Action with Walid": "Al-Hilal menampilkan pertandingan yang luar biasa melawan Al-Khulud, dan hal terpenting yang membedakan tim ini adalah semangat yang mereka tunjukkan sepanjang 90 menit."

Dia menambahkan: "Saya katakan kepada para pendukung Al-Nassr, kalian harus waspada karena Al-Hilal datang dengan kekuatan penuh, dan tekanan akan meningkat tajam pada Al-Nassr, karena Al-Hilal telah mengirim pesan langsung kepada semua orang, bahwa mereka tidak akan tergelincir di putaran-putaran mendatang."

Dia melanjutkan: "Al-Hilal hanya menunggu satu kesempatan untuk merebut puncak klasemen, dan itu akan terwujud jika Al-Nassr tersandung, lalu Al-Hilal berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan head-to-head di antara keduanya."

Dia menyimpulkan: "Al-Nassr akan menghadapi tekanan Al-Hilal di putaran-putaran mendatang, dan mereka harus meraih kemenangan tanpa memikirkan Al-Hilal."

Al-Hilal kini mengumpulkan 68 poin di posisi kedua, tertinggal dua poin dari Al-Nassr, sebelum tim terakhir itu bertanding melawan Al-Akhdoud pada Sabtu malam mendatang.




