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Penyerang asal Maroko milik Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri, membawa timnya kembali ke jalur kemenangan di Liga Roshn Saudi sekaligus mengantarkan mereka ke empat besar lewat kemenangan penting atas Neom.

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Al-Ittihad menang 1-0 atas Neom dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Jumat hari ini di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, dalam pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Babak pertama berakhir imbang tanpa gol, tetapi skor tersebut tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Sepanjang babak itu, banyak peluang terbuang, terutama oleh Neom.

Para pemain Al-Ittihad seolah bergantian melakukan kesalahan di lini belakang. Hal itu memberi kesempatan kepada para pemain Neom untuk terus mengancam gawang Al-Ittihad, tetapi kiper asal Serbia, Predrag Rajković, sigap menghalau setiap serangan dan tampil sebagai bintang babak pertama.

Namun, situasi berubah total di babak kedua, terutama setelah pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, melakukan tiga pergantian sekaligus dengan memasukkan Youssef En-Nesyri, gelandang asal Belanda Georginio Wijnaldum, serta Ahmed Al-Ghamdi.

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En-Nesyri khususnya membawa perubahan besar pada lini serang Al-Ittihad di babak kedua. Pergerakannya sangat merepotkan barisan pertahanan Neom, dan ia beberapa kali nyaris mencetak gol, tetapi penyelesaian akhirnya kurang tepat.

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Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75, ketika gelandang asal Aljazair, Houssem Aouar, mengirim umpan terobosan panjang ke kepala Youssef En-Nesyri, yang berhasil menyundulnya ke dalam gawang tim tamu.

Awalnya, wasit menganulir gol tersebut karena menilai penyerang asal Maroko itu dalam posisi offside, sebelum kemudian berkomunikasi dengan VAR, yang memastikan bahwa gol En-Nesyri sah.

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Neom berusaha menyamakan kedudukan dalam 15 menit terakhir pertandingan dengan meningkatkan tekanan ke pertahanan Al-Ittihad, diiringi semangat tinggi pelatih asal Prancis, Christophe Galtier, di pinggir lapangan. Namun, lini belakang Al-Ittihad dan kiper asal Serbia, Predrag Rajković, berhasil mengamankan tiga poin.

Dengan hasil ini, Al-Ittihad kembali ke jalur kemenangan di Liga Roshn setelah tersandung pada laga terakhir mereka di kompetisi tersebut, ketika bermain imbang 1-1 melawan Abha pada 30 Oktober lalu dalam pekan ke-12.

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Berkat kemenangan penting ini, Al-Ittihad kembali ke empat besar klasemen Liga Roshn Saudi. Mereka kini mengoleksi 27 poin dan menempati peringkat keempat, hasil dari delapan kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan, unggul tiga poin atas Al-Ahli yang turun ke peringkat kelima.

Al-Ahli berpeluang kembali ke empat besar apabila mampu mengalahkan Al-Taawoun saat menjamu tim tersebut pada Sabtu besok di Stadion Alinma, Jeddah, dalam laga penutup pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

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Di sisi lain, Neom menelan kekalahan kelima mereka musim ini. Perolehan poin mereka tertahan di angka 22 dan mereka menempati peringkat keenam klasemen, dengan catatan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang.