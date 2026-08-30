Pemain asal Argentina, Lionel Messi, mencetak empat gol untuk membawa Inter Miami menang atas tamunya, Montreal, dengan skor 7-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Sabtu di Liga Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat tim meraih jumlah gol terbanyak dalam satu pertandingan sepanjang sejarah mereka, sekaligus mengakhiri rangkaian pertandingan tanpa kemenangan dengan cara yang istimewa.

Messi membuka keunggulan lewat tendangan bebas yang membentur salah satu pemain dan berubah arah pada menit ke-40, sebelum menambahkan gol keduanya pada menit ke-52 usai aksi individu yang memukau.

Setelah menciptakan gol untuk rekannya, Luis Suarez, bintang Argentina itu melengkapi hat-trick-nya setelah melepaskan tembakan cungkil dengan cerdik melewati kiper, tujuh menit sebelum waktu normal berakhir.

Pada masa tambahan waktu, Messi maju untuk mengeksekusi tendangan bebas, dan mengarahkannya dengan akurasi yang biasa ke sisi gawang.

Gelandang Inter Miami, Casemiro, mengatakan kepada jaringan televisi Apple: "Inilah arti kehadiran Messi di dalam tim. Kita harus menikmati momen-momen ini, karena dia adalah sosok dan pemain yang menorehkan sejarah.

Ia menambahkan: "Hari ini kita melihat bahwa kita harus menikmatinya, terus mendukungnya, dan bersaing di sisinya, karena dia masih yang terbaik. Ia telah membuktikannya di Piala Dunia. Kita harus menikmati kehadirannya, karena bersamanya kita jauh lebih kuat."

Ini menjadi kali kedelapan dalam perjalanan legendaris Messi ketika ia mencetak empat gol atau lebih dalam satu pertandingan, dan yang pertama sejak ia bergabung dengan Inter Miami.





Pertandingan terakhir di mana ia mencetak empat gol adalah pada Februari 2020, saat ia melakukannya bersama Barcelona melawan Eibar di Liga Spanyol.

Pemain berusia 39 tahun itu juga menjadi yang tercepat dalam sejarah Liga Amerika Serikat untuk para profesional dalam mencapai 20 pertandingan dengan mencetak dua gol atau lebih selama musim reguler, setelah meraihnya dalam 72 pertandingan.

Messi memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Amerika Serikat untuk para profesional musim ini dengan koleksi 18 gol hanya dalam 19 pertandingan, unggul dua gol atas Petar Musa, penyerang FC Dallas.

Pelatih sementara Inter Miami, Guillermo Hoyos, yang terkena hukuman larangan selama pertandingan, mengatakan: "Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan keindahan sepak bola ini. Begitu banyak hal yang terjadi hingga kata-kata pun sederhananya tak sanggup melukiskannya.

Ia menambahkan: "Ia terus-menerus mencari gol, mencari permainan ini, mencari umpan ini; saya tidak menganggapnya sebagai pesepak bola biasa. Menganalisis kepribadiannya, baik sebagai pemain maupun sebagai sosok, begitu mendalam hingga Anda kehabisan kata-kata."

Kemenangan ini adalah yang pertama bagi Inter Miami di ajang Liga Amerika Serikat untuk para profesional sejak 25 Juli, dan mengakhiri rangkaian lima pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi, termasuk Piala Liga.



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