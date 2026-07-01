Inggris lolos dari kejutan terbesar di Piala Dunia kali ini, setelah meraih kemenangan dramatis atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia.

Republik Demokratik Kongo unggul pada menit ketujuh melalui Brian Sibenga, sehingga Inggris berada di bawah tekanan besar akibat kekuatan pertahanan tim Afrika tersebut.









Pada babak kedua, Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-75, dan tim Inggris terus berusaha memastikan kemenangan, hingga Kane mencetak gol keduanya pada menit ke-86, yang memberikan timnya kemenangan yang mendebarkan.









Inggris diperkirakan akan bertanding di babak 16 besar melawan Meksiko.









Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Inggris, yang tak mampu menembus pertahanan Republik Demokratik Kongo, yang tampil luar biasa di luar dugaan, mengingat perbedaan besar dalam sejarah dan kemampuan kedua tim.

Kiper Kongo, Lionel Mpasi, tampil sangat gemilang, di mana ia menggagalkan banyak peluang emas Inggris, dan berperan besar dalam mempertahankan keunggulan timnya hingga menit ke-75.

Pada akhirnya, Inggris lolos ke babak 16 besar dengan susah payah, sementara Republik Demokratik Kongo mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kepala tegak, setelah memukau dunia hari ini.