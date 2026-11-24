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Borussia Dortmund menahan imbang tuan rumah Arsenal 1-1 dalam laga yang digelar pada Selasa malam di Emirates Stadium, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions. Tim asal Jerman itu mampu bangkit di babak kedua setelah tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol cepat Viktor Gyokeres.

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Hasil imbang ini membuat Arsenal untuk sementara berada di peringkat kelima dengan 11 poin, sementara Borussia Dortmund untuk sementara menempati posisi ketujuh dengan 10 poin.

Arsenal memulai laga dengan tekanan serangan yang jelas, dan Noni Madueke nyaris menciptakan gol pertama ketika laga baru berjalan dua menit. Ia menusuk dari sisi kanan dan mengirim umpan silang kepada Christos Tzolis, tetapi tembakan Tzolis melambung di atas mistar. Gyokeres membalas dengan percobaan dari luar kotak penalti pada menit keempat, yang tidak membahayakan gawang Gregor Kobel.

Arsenal terus menyerang hingga berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10. Madueke menerima bola di sisi kanan dan mengopernya kepada Gyokeres, yang melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan dari luar kotak penalti. Bola melewati atas Kobel, kiper Dortmund, dan bersarang di gawang, membawa timnya unggul 1-0.

Tim asal London itu nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-15, setelah Tzolis menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan melengkung. Kobel mampu menepisnya, sebelum bola muntah jatuh ke kaki Madueke yang tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Permainan Dortmund perlahan membaik, dan Felix Nmecha melepaskan tembakan di atas mistar pada menit ke-24 setelah menerima bola di batas kotak penalti.

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Fabio Silva menyia-nyiakan peluang menyamakan kedudukan pada menit ke-20, setelah bola jatuh kepadanya usai duel udara antara Myles Lewis-Skelly dan Jobe Bellingham, tetapi upaya keduanya melambung di atas gawang Kepa Arrizabalaga. Pada menit ke-28, Yan Couto mencoba memanfaatkan kehilangan bola Arsenal di area berbahaya, tetapi tembakannya membentur salah satu bek dan berbuah sepak pojok.

Menjelang akhir babak pertama, Arsenal nyaris mencetak gol kedua, tetapi tembakan Declan Rice melambung di atas mistar pada menit ke-33. Kemudian Nico Schlotterbeck melakukan intervensi pada menit ke-35 untuk mencegahnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Pada menit ke-43, Gyokeres menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat setelah tembakannya melambung di atas mistar, sebelum Kepa menyelamatkan gawangnya dari upaya Joao Gado pada menit ke-44. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Arsenal 1-0.

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Kebangkitan Dortmund: Wajah yang Berbeda

Dortmund mengawali babak kedua dengan lebih baik, dan Maximilian Beier menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-48 setelah gagal menyentuh umpan silang Daniel Svensson di depan gawang. Madueke membalas dengan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-49 yang melebar di sisi tiang, kemudian Kepa menggagalkan upaya Jobe Bellingham pada menit ke-52. Gol penyeimbang lahir pada menit ke-55, saat Joao Gado melakukan penetrasi kuat dari separuh lapangan timnya sendiri dan lolos dari tekanan Tzolis sebelum mengoper bola kepada Beier, yang mengontrolnya ke kaki kiri dan melepaskan tembakan mendatar akurat ke pojok kanan.

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Arsenal berusaha kembali unggul, dan Kobel mematahkan ancaman pada menit ke-58 dengan menepis sundulan Piero Hincapie yang menyusul upaya Gyokeres. Tim asal London itu terus menekan, dan Ben White melepaskan tembakan di atas mistar pada menit ke-62. Kedua tim kemudian melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-64, dengan masuknya Serhou Guirassy dan Konstantinos Karetsas untuk Dortmund menggantikan Fabio Silva dan Beier, sementara Mikel Arteta memasukkan Jurrien Timber, Eberechi Eze, dan Bruno Guimaraes dalam beberapa menit berikutnya.

Menit-menit akhir diwarnai peluang dari kedua tim. Arsenal nyaris unggul pada menit ke-75, tetapi sundulan Gyokeres melebar di sisi gawang. Bola kemudian dua kali membentur tiang pada menit ke-79, setelah Martin Odegaard mengeksekusi tendangan bebas pendek yang sampai ke Hincapie, yang mengembalikannya ke kotak enam yard. Bola mengenai Guirassy lalu kembali mengarah ke tiang dan membenturnya lagi. Pada menit ke-84, tiang gawang menggagalkan Rice mencetak gol kemenangan setelah ia menembak dari dalam kotak penalti menyusul umpan Eze. Setelah itu, Arsenal terus melancarkan sepak pojok dan serangan berbahaya tanpa hasil, dan laga berakhir imbang 1-1 meski kedua tim terus berupaya pada menit-menit tersisa.

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