Video: Dipimpin oleh Maroko... Rabah Madjer Memilih 3 Tim Nasional Arab Terbaik di Piala Dunia

Rabah Madjer, legenda sepak bola Aljazair, memuji tim nasional Mesir, Maroko, dan Aljazair, dengan menilai bahwa ketiganya merupakan yang terbaik di kawasan Arab sejauh ini dalam putaran final Piala Dunia 2026.

Babak penyisihan grup Piala Dunia, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diikuti oleh 48 tim—termasuk 8 tim Arab—telah menyelesaikan putaran pertama dan kedua.

Dalam pernyataannya kepada program “Nadina” di saluran “MBC 1”, Majer mengatakan, “Timnas Maroko tampil bagus, begitu pula Timnas Aljazair yang bangkit dari kekalahan melawan Argentina untuk mengalahkan Yordania, serta membuktikan kualitasnya dalam pertandingan tersebut dan kemampuannya untuk lolos ke babak berikutnya.”

Ia menambahkan: “Timnas Tunisia adalah tim besar yang memiliki pemain-pemain unggulan, namun mereka kalah dari Swedia dengan skor 5-1, dan sebelumnya juga kalah dalam laga persahabatan melawan Belgia, yang membuat saya bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi.”

Dia melanjutkan: “Timnas Mesir juga menampilkan pertandingan yang sangat bagus melawan Selandia Baru. Ini pertama kalinya saya melihat timnas Mesir dengan semangat seperti ini, terutama di babak kedua, di mana mereka bermain sangat kuat dan tidak menyerah meskipun timnas Selandia Baru adalah tim yang bagus.”

Perlu dicatat bahwa timnas Mesir memuncaki grupnya di Piala Dunia dengan raihan 4 poin, unggul dua poin dari Belgia dan Iran, sementara timnas Maroko berbagi posisi teratas dengan Brasil, dan Aljazair berbagi posisi kedua dengan Austria, di belakang Argentina.