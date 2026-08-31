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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Diawali melawan Kroasia dan diakhiri melawan Mesir, 125 gol yang menorehkan warisan abadi Messi

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
L. Messi
Argentina
Mesir
AS

Perjalanan karier gemilang sang legenda

Legenda Argentina Lionel Messi menutup tirai atas salah satu perjalanan internasional terbesar dalam sejarah sepak bola, setelah mengumumkan pensiun dari timnas Argentina, meninggalkan warisan luar biasa berupa angka, gelar, dan momen-momen abadi.

Di antara gol internasional pertama dan terakhirnya, terbentang perjalanan yang berlangsung lebih dari 20 tahun, dimulai dengan gol ke gawang Kroasia, dan berakhir dengan gol yang membawa angka 125 ke gawang timnas Mesir, dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Gol pertama Messi dengan seragam "Tango" datang pada 1 Maret 2006 dalam pertandingan persahabatan melawan Kroasia, setelah masuk sebagai pemain pengganti dan meninggalkan jejaknya lewat gol internasional pertamanya, menandai lahirnya perjalanan mencetak gol yang luar biasa bersama timnas negaranya.


Selama tahun-tahun berikutnya, Messi menjelma menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina, dan kapten generasi emas yang mengembalikan timnas ke podium juara, setelah membawanya meraih Copa America 2021, lalu Piala Dunia 2022, sebelum menambah gelar Copa America 2024, dan mencapai final Piala Dunia 2026.

Adapun babak terakhir dalam kisah gol-gol internasionalnya datang saat menghadapi timnas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, ketika ia mencetak gol terakhirnya dengan seragam Argentina, hingga mencapai 125 gol internasional, sebelum hari ini secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional.


Messi mengakhiri perjalanannya dengan seragam Argentina setelah menjalani 207 pertandingan internasional, mencetak 125 gol di dalamnya, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas negaranya, serta salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah olahraga ini.

Meskipun Messi sebelumnya pernah mengumumkan pensiun dari tim nasional usai kekalahan di final Copa America 2016, ia kemudian kembali untuk menulis babak-babak terbesar dalam perjalanannya, sebelum kali ini memutuskan menutup tirai secara permanen atas perjalanannya bersama "para penari Tango", meninggalkan warisan yang akan tetap hadir dalam ingatan sepak bola selama bertahun-tahun.
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